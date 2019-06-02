Başkan Hürriyet, vatandaşlarla bayramlaşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İzmit Belediyesi önünde kentle bayramlaşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 4 Haziran Salı günü saat 11.00’de İzmit Belediyesi hizmet binası önünde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaflar ve halkla bir araya gelerek bayramlaşacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bayramın 1. Gününde İzmit Belediyesi önünde kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve esnaflarımızla bir araya gelerek, bayramlaşacağız. Tüm halkımızı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz; kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularını paylaştığımız Ramazan Bayramında İzmit Belediyesi önünde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programına davet ediyoruz” dedi.