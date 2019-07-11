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Başkan Hürriyet, vatandaşların sorunlarına el attı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahallesi’nde yağış sonrasında yaşanan sorun ve Doğu Kışla kapalı pazar alanında yaşanan altyapı problemlerinin çözülmesi için talimat verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:39
Başkan Hürriyet, vatandaşların sorunlarına el attı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahallesi’nde yağış sonrasında yaşanan sorun ve Doğu Kışla kapalı pazar alanında yaşanan altyapı problemlerinin çözülmesi için talimat verdi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların yaşadığı problemlere el atıyor. Bu kapsamda Gündoğdu Mahallesi Yeşilbahçe Caddesi’nde oturan vatandaşların her yağmur sonrası oluşan çamurdan dolayı sıkıntılarını dile getirmeleri üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerine talimat verdi. Başkan Hürriyet’in talimatı üzerine inceleme başlatan Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri söz konusu alanın uygulama planında 15 metre genişliğinde olduğunu tespit etti. İzmit Belediyesi yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Yasası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis kararı gereği14,5 metre ve üzeri yolların Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirterek, “İzmit Belediyesi olarak acil yapılması gereken ne varsa yaptık. Sorunun kalıcı şekilde çözümü için Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek konuyu kendilerine ilettik. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dediler.


Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla kapalı pazar alanındaki esnafı ziyaret etti. Her yağışta alt yapı sorunlarının yaşandığı pazar alanında incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, pazarcıların taleplerini dinledi ve bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediyenin teknik ekibinin de yer aldığı ziyarette konuşan Hürriyet, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve her yağış sonrası yaşanan olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için gereken tüm çalışmaların yapılacağının söyledi.


Konuyla ilgili inceleme başlatan Hürriyet, “Her yağmurda bu su baskını oluyor. Esnaf sürekli bu durumun düzelmesini ve sorunun çözülmesini istiyor. İzmit Belediyesi olarakvatandaşın mağduriyetini gidermek ve soruna kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Müteahhit bazı yerleri eksik bırakmış.Bununla ilgili hızlıca çözüm üretmeye çalışacağız.Buraya köklü bir çözüm bulmak gerekiyor. Bununla ilgili pazarcı esnafımızın da önerilerine açığız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:39
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