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Başkan Hürriyet Topçular halkıyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Topçular Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31
Başkan Hürriyet Topçular halkıyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Topçular Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Şeref Meydanı’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet mahallelilerin sorunlarını tek tek dinledi. Program Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcılar Dilek Yalçın, Nurettin Bulut, Topçular Mahallesi Muhtarı Naz Hanım Yazar, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Başkan Hürriyet’e mahalle sakinlerinden Faysal Oğuz tarafından karakalem portre hediye edildi.


Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Hürriyet, “İzmit buluşmaları adı altında sen anlat İzmit diyoruz. Hem sorunları yerinde tespit etmiş oluyoruz hem de sizlerle hasret gideriyoruz. Bu programlarımızda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz hazır bulunuyor. Bunun nedeni ise sorunları hızlıca çözebilmektir” dedi.


Halkın arasındayız


Halkın içinde olacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “Geçmişte nasıl halkın arasında olduysam bundan sonrada halkın arasında olmaya devam edeceğim. Topçular halkımızın da ihtiyaçları var. Bunları biliyorum. Gayretle çalışıyoruz. 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevimiz olacak. Mali durumu düzelttikçe projelerimizi daha da genişleteceğiz’’ diye konuştu.


Şeffaf yönetim


Başkan Hürriyet, şeffaf bir yönetim anlayışı uyguladıklarını belirterek, ‘ Bütün ihaleleri ve alımları canlı olarak yayınlıyoruz. Bunun nedeni ise kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye. 5 yıl sonra görevim bittiğinde alnımın akıyla görevimi teslim etmek isterim.


Dediğim gibi şeffaf bir yönetim sergiliyoruz. Bunun en büyük örneklerinden biri de tasarruf yapıyoruz. Tasarruf ettikçe bu bütçeleri hizmete ayırıyoruz. Birçok projemize başladık. İnanın çok hızlı hareket ediyoruz. Örneği kreşlerimize başladık. Kreşlerimizde öncelikle cüzi miktarlarda bir ücreti olacak ilerleyen etaplarda ise ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.


Vatandaşlardan sorunlarını kendilerine ulaştırılmasını isteyen Başkan Hürriyet, ”Hizmetlerimizin ucuzlatılmasıyla ilgili meclisimize önergeler sundum. Meclis komisyonunda şuan görüşülüyor. Sizler için çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir, eksiğimiz olduğunda lütfen bizi uyarın. Bunun için Whatsapp iletişim hattı kurduk. Buradan bizlere ulaşarak sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31
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