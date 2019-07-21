Başkan Hürriyet, sokak hayvanları için harekete geçti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şehirdeki sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve haklarını korumak için harekete geçerek belediye bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması için gerekli çalışmaları başlattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hayvan haklarını korumak adına belediye bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Sokak hayvanlarının bakımı ve ilaçlama gibi işlemlerinin farklı birimlerde hizmet vermesinden dolayı yaşanan aksaklıkları önlemek, sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması için çalışma başlatıldı. İzmit Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte hayvanların rutin bakımları haricinde yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar içinde hayvan ambulansı hizmeti sağlanacak. Belediye sınırları içerisinde ki hayvanların sağlığını korunması ve onların ihtiyaç duyduğu ilgi ve hizmeti almaları için Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulması kararı Ağustos ayı meclis toplantısında meclis üyelerine sunulacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü kurmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “Biz hayvan dostu bir belediyeyiz. Dışarıda veya sokaklarda bakıma ihtiyacı olan hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını giderebilmek için çalışma başlattık. Bu kapsamda Veteriner İşler Müdürlüğü’nün kurulmasını belediye meclisimize sunacağız” dedi.