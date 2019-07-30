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Başkan Hürriyet, İzmit’in gelecek 5 yılı için STK’larla buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in gelecek 5 yılı için oluşturulacak stratejik plan için kentte faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:03
Başkan Hürriyet, İzmit’in gelecek 5 yılı için STK’larla buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in gelecek 5 yılı için oluşturulacak stratejik plan için kentte faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya geldi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in gelecek 5 yılı için Eylül ayında sunulacak olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan stratejik plan kapsamında kentte faaliyet gösteren 52 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle İzmit Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi. STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut, Dilek Yalçın, Cem Güler, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Sercan Al, Hakan Özkum, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen ve İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Çetin Sarıca, Hakan Tanta, Tuncay Aşkın hazır bulundu. Başkan Hürriyet toplantıda katılımcıları tek tek dinleyerek bulunulan önerileri not aldı.


Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu toplantımızın ana amacını biliyorsunuz. İzmit’in 5 yılını planlıyoruz. İzmit’in 5 yılının planını yasa gereği kağıda yazıp geçmek yerine sizin gibi değerli insanlardan fikirlerinin yer aldığı ve herkesin söz hakkının olduğu bir stratejik plan oluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar stratejik planlar kağıt üzerine yapıldı. Dediğim biz bu stratejik planı sizlerle oluşturmak istiyoruz. Ortaya çıkacak güzel projelerde herkesin payı olsun istiyoruz” dedi.


Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Sizin fikir ve düşünceleriniz bizim için her zaman çok önemli oldu.Seçim sürecinde vadettiğimiz projelerimizin oluşmasında sizin düşüncelerinizin etkisi çok büyük.Şimdiye geldiğimiz zaman ise bahane üretmeden akılcı ve doğru işler üretmek istiyoruz. Biz her zaman pozitif bakma tarafındayız. Katılımcı demokrasiye inanlardanım. Sizlerden aldığımız fikirler stratejik planlarda yer alacak. Eskiden sayıştay sadece mali duruma bakardı. Artık stratejik planlarda denetime tabii tutulacak. O yüzden bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Yaşadığınız kentle ilgili isteklerinizi bize iletirseniz bizde İzmit’in 5 yılını daha rahat planlarız” diye konuştu.


Toplantıların devamının olmasını planladıklarını belirten Hürriyet, “Biz bu işin başında adaletli ve şeffaf yönetilen bir kent, kaynakları israf edilmeyen bir kent, engelli dostu bir kent, genç, yaşlı, çocuk ve kadın dostu kent olarak yola çıkmıştık. Bizde bu yönde projelerimizi üretiyoruz ve bu düşünceyle çalışıyoruz. İzmit sosyal belediyecilik anlamında damarları tıkanmış bir kent haline geldi. Biz burada sizin görüşlerinizle birlikte bu tıkanmış damarları açacağımızı düşünüyorum. 5 yıl içerisinde göreceksiniz cesur ve akıllı işler ortaya koyacağız” diyerek sözlerine son verdi.


İzmit için alınacak kararlarda, şehrin geleceği için hayata geçirilecek projelerde fikir ve düşüncelerine de yer verilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten programa katılan STK başkan ve temsilcileri de bu düşüncesi için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:03
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