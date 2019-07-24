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Başkan Hürriyet İzmit’in 5 yılını planlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını ele alacağı Stratejik Plan toplantısını gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:47
Başkan Hürriyet İzmit’in 5 yılını planlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını ele alacağı Stratejik Plan toplantısını gerçekleştirdi.


Başkan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile bir araya gelerek 2020-20204 Stratejik Plan Hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada İzmit’in önümüzdeki beş yıllık döneminde yapılacaklar planlandı.


Geleceğini ele aldılar


Toplantıda stratejik planın önemine vurgu yapılırken birim müdürlüleri tarafından hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe bakış, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan konu başlıkları, sunum eşliğinde anlatıldı. Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak adlandırılan Stratejik Plan ile İzmit’in geleceği ele alındı.


İzmit’i konuştular


Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet “ başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle önümüzdeki 5 yılda İzmitimiz için neler yapabiliriz,şehrimizi hak ettiği yere nasıl getirebilirizi konuştuk.Hedeflerimizi belirlerken önceliğimiz adil, şeffaf ve herkesi kucaklayacak bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi planlamak oldu.Aşkla İzmit sloganımızla tüm gönüllere dokunmak ve Türkiye’ye örnek sosyal belediyecilik örneklerine imza atmaktır. Tabi ki tüm bu çalışmalarımızı yaparken tasarruf hassasiyetiyle, az para çok ve etkili iş anlayışıyla hareket edeceğiz.


Vatandaşlardan gelen öneriler önemli


Stratejik plan çalışmamızda ortaya çıkan fikirlerde vatandaşlarımızdan gelen istek, şikayet ve önerilerinde etkisi büyük oldu.Bu kapsamda gerek sen anlat İzmit buluşmalarımız, Whatsapp iletişim hattımız,sosyal medyadan şahsıma ve kuruma gelen mesajlar içeriğin belirlenmesinde büyük rol oynayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:47
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