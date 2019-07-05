Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi

Mehmet Ali Paşa Mahhallesi’nde vatandaşlarla bir arayagelen Başkan Hürriyet, “Bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Zincirlikuyu Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, istek ve şikayetleri dinledi. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyip vatandaşlarla sohbet eden Hürriyet’e CHP meclis üyesi Devrim Bal ve Ertugrul Malçok, CHP İl yöneticileri ile mahalle muhtarı Yaşar Doğan eşlik etti. Bölgedeki esnaflarla çay içip sohbet eden Başkan Hürriyet İzmit’in en eski ve en merkezi yerleşim alanlarından biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin şehrin cazibe merkeziolması için çalıştıklarını söyledi.

Ziyareti sırasında konuşan Başkan Hürriyet, “Mahallemiz farklı kültürlerin bir arada yaşadığı şehrimizin en eski, en bilinir yerleşim alanlarından biridir. Mahallemizin sahip olduğu önemi dikkate alarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mutlu olacağı çalışmalar yürütmek istiyoruz. Tabi ki bunu yaparken hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Çünkü biz bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.