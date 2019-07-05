0553 313 94 23

Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı

İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı

İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.


İzmit Belediyesi’nin emekli evlerine üye emekliler, Tüm İşçi Emekli Derneği üyeleri, Kent Konseyi emeklileri ve yakınları, mehtap turunda buluştu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı turdaİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşları yalnız bırakmadı. Yoğun katılım nedeniyle iki tur halinde gerçekleşen etkinlikte Temmuz ayında doğan emekliler için doğum günü kutlaması da yapıldı. Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen emekliler Başkan Hürriyet’e etkinlik için teşekkür ettiler.


Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, “Sizin enerjiniz gerçekten çok güzel.


Hepiniz yıllarca şehrimize ve ülkemize hizmet ettiniz. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.Bu günümüzü sizlere ayırdık. Birlikte güzel bir gün geçirip, emekliler gününüzü kutlamak istedik. İnşallah bu buluşmalarımız artarak devam edecek, birlikte güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz.Ayrıca biz yaş hesaplarken geceleri saymıyoruz, bu sebepledir yaşlarımızı yarıya düşürüyoruz. Sizlerin varlığınız, tecrübe ve bilgi birikimleriniz bizim için çok değerli” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı: Asla geri dönüş olmaz
    1. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    2. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    3. Mısırla sofralara lezzet katacak
    4. İlk hac kafilesi Medine’de
    5. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    6. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    7. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    8. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    9. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    10. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    11. Başkent’te terör örgütüne darbe
    12. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    13. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    14. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    15. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    16. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    17. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    18. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    19. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    20. Kur’an okumada yarıştılar
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"