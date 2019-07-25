Başkan Hürriyet, Alikahyalılar ile buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Alikahya halkıyla buluştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Sen Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Atatürk, Merkez ve Fatih Mahallerini kapsayan Alikahya halkıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’in vatandaşların sorunlarını tek tek dinlediği toplantıya meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve bölge mahallelerinin muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Daha güzel bir Alikahya için elimizi taşın altına koyduk. Bu bölge bize güvendi biz sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız. Seçim öncesi ve sonrası sık sık bir araya geldik. Alikahya’nın sıkıntılarını biliyorum. Spor alanları, park alanları ve çevre temizliği gibi bir çok sorunu planlarımız arasına aldık” dedi.

Konuşmalarına devam eden Hürriyet, “Burada ki en büyük sorunun İZAYDAŞ’tan gelen çöp kokusu olduğunu biliyoruz. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile çeşitli görüşmelerimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız bize hangi görevi verirse partizanlık yapmadan destek oluruz. Çünkü kimse bu çöp kokusunu çekmek zorunda değil. Bu kokudan kurtulmak için elimden geleni yapacağım. Biz daha güzel bir Alikahya için çalışacağız. Milletin parasıyla oluşmuş bütçeyi harcama yeri yine millettir. Şeffaflık ve adaletli davranmak seçimden önce vaatlerim arasındaydı, yine aynı şeffaflık ve adalet duygusuyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Belediye projelerinin hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Projelerimizin çoğunu ilk 100 günde başlattık. Birçok çalışmaya imza atmaya başladık. Örnek verecek olursam kreşlerin açılmasıyla ilgili kreş müdürlüğümüz önümüzdeki ay kuruluyor. Eylül ayında inşallah kreş yapımına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl birçok bölgemizde belediyemize ait kreş yapılacak. Önümüzdeki ay veteriner işleri müdürlüğü kuracağız.Hayvanlarımız için barınak değil yaşam alanı oluşturacağız. Hem hayvanlarımızı sahiplendireceğiz hem de gönüllü hayvan severlerin desteği ile hayvanlarımız güzel yaşam alanlarına sahip olacak” şeklinde konuştu.

Toplantıda vatandaşlardan gelen talep üzerine Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı için bir karar alındı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı saat 10.00-17:00 saatleri arasında trafiğe kapalıyken alınan ortak kararla saatlerde değişiklik yapıldı. Bulvar 13.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Başkan Hürriyet şimdilik bu saat değişikliğini uygulayacaklarını, aksilik yaşanması halinde tekrar bir düzenleme yapabileceklerini ifade etti.