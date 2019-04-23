Başkan Hilmi Güler, koltuğunu ikinci sınıf öğrencisine devretti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu ikinci sınıf öğrencisi Doğa Varol’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da coşkuyla kutlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başöğretmen İlkokulu öğrenci, idareci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Başkan Güler, başkanlık makamını sembolik olarak okulun ikinci sınıf öğrencisi Doğa Varol’a devretti.

Okul Müdürü Orhan Öztürk’ün, öğretmenler Ayhan Çalış, Sema Yıldızlar; öğrenciler Ege Yalçın, Azra Pakdemir ve Masal Nil Özkavaklı ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelen Doğa Varol, Başkan Güler tarafından karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Başkan Doğa Varol, barış içerisinde nice bayramlar dileyerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yılı kutlama programı çerçevesinde bizleri makamınıza kabul ettiğiniz için sizlere şahsım ve bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar bizlere güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı biz çocuklara hediye etmiştir. Bizlere düşen, Ata’mızın emanetlerininsahibi olduğumuzu göstermek, hem de aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmektir” dedi. Varol, Başkan Hilmi Güler’e görev hayatında da başarılar diledi.

Okulunda peyzaj çalışması talibinde bulundu

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler için teşekkür eden ve okullarda eksikliği hissedilen bazı hususlarla ilgili de açıklamada bulunan sembolik başkan Doğa Varol, okullarının bahçesine peyzaj düzenlemesinin yapılmasını da kapsayan bazı konularda Başkan Hilmi Güler’e taleplerini iletti.

“Sizlere sadece gönlümü değil, bütün varlığımı emanet edebilirim”

Başkan Güler ise Doğa Varol’un yaptığı konuşma sonrasında duygulanarak, “O kadar güzel bir konuşma yaptın ki sanabir günlük değil, tamamen yerimi bırakmak isterim. Öğretmenlerinden izin isteyelim ve burayı sen yönet. Veciz bir konuşma yaptın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı sizlere hediye etmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğini de böylece göstermiş oldun. Sana, arkadaşlarına ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bu bayramda hem egemenliğimizi kutluyor, hem de sizlerle birlikte geleceğimizi yazıyoruz. Sizlere sadece gönlümü değil, bütün varlığımı emanet edebilirim. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Sizlerin yetişmesiyle birlikte bu bayrağı yine sizlere bırakacağız. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır. Sadece Türkiye’yi değil dünyayı da sizler yöneteceksiniz. Senin nezdinde ailelerinizi ve tüm eğitim camiasını tebrik ediyorum” diye konuştu.