0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Hilmi Güler, koltuğunu ikinci sınıf öğrencisine devretti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu ikinci sınıf öğrencisi Doğa Varol’a devretti.

23 Nisan 2019 Salı 16:45
Başkan Hilmi Güler, koltuğunu ikinci sınıf öğrencisine devretti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu ikinci sınıf öğrencisi Doğa Varol’a devretti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da coşkuyla kutlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başöğretmen İlkokulu öğrenci, idareci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Başkan Güler, başkanlık makamını sembolik olarak okulun ikinci sınıf öğrencisi Doğa Varol’a devretti.


Okul Müdürü Orhan Öztürk’ün, öğretmenler Ayhan Çalış, Sema Yıldızlar; öğrenciler Ege Yalçın, Azra Pakdemir ve Masal Nil Özkavaklı ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelen Doğa Varol, Başkan Güler tarafından karşılandı.


Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Başkan Doğa Varol, barış içerisinde nice bayramlar dileyerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yılı kutlama programı çerçevesinde bizleri makamınıza kabul ettiğiniz için sizlere şahsım ve bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar bizlere güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı biz çocuklara hediye etmiştir. Bizlere düşen, Ata’mızın emanetlerininsahibi olduğumuzu göstermek, hem de aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmektir” dedi. Varol, Başkan Hilmi Güler’e görev hayatında da başarılar diledi.



Okulunda peyzaj çalışması talibinde bulundu


Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler için teşekkür eden ve okullarda eksikliği hissedilen bazı hususlarla ilgili de açıklamada bulunan sembolik başkan Doğa Varol, okullarının bahçesine peyzaj düzenlemesinin yapılmasını da kapsayan bazı konularda Başkan Hilmi Güler’e taleplerini iletti.



“Sizlere sadece gönlümü değil, bütün varlığımı emanet edebilirim”


Başkan Güler ise Doğa Varol’un yaptığı konuşma sonrasında duygulanarak, “O kadar güzel bir konuşma yaptın ki sanabir günlük değil, tamamen yerimi bırakmak isterim. Öğretmenlerinden izin isteyelim ve burayı sen yönet. Veciz bir konuşma yaptın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı sizlere hediye etmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğini de böylece göstermiş oldun. Sana, arkadaşlarına ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bu bayramda hem egemenliğimizi kutluyor, hem de sizlerle birlikte geleceğimizi yazıyoruz. Sizlere sadece gönlümü değil, bütün varlığımı emanet edebilirim. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Sizlerin yetişmesiyle birlikte bu bayrağı yine sizlere bırakacağız. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır. Sadece Türkiye’yi değil dünyayı da sizler yöneteceksiniz. Senin nezdinde ailelerinizi ve tüm eğitim camiasını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Nisanı hastanede geçiren çocuklara yapılan etkinlik moral verdi
    1. 23 Nisanı hastanede geçiren çocuklara..
    2. Kayıp Furkan’dan 7 gündür haber yok
    3. Kahramanmaraş’ta otomobiller kafa..
    4. Yarışmalar ve mangal keyfiyle 23..
    5. Akne sorunundan dakikalar içinde..
    6. Zirai Aletler Sanayi’ne yeni yol
    7. Kuzey Makedonya'da 23 Nisan kutlaması
    8. TBMM 23 Nisan özel oturumu
    9. Çorlu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    10. Özel öğrenciler 23 Nisan Uluslararası..
    11. Kaynarca’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
    12. Protokolden Balıkesirspor’a destek..
    13. 23 Nisan Küçükçekmece’de coşkuyla..
    14. Motosiklet tutkunları sezonu açtı
    15. Özel öğrenci atletizm yarışlarında 2..
    16. Kuşadası’nda 23 Nisan coşkusu
    17. Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den..
    18. Selülitlere son veren 10 besin!
    19. Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi..
    20. Niğde’de "Huzurlu Sokak" uygulaması..
    21. ABD ordusunu resmen terörist ilan..
    22. SAMEK sergi heyecanı Geyve’de..
    23. Başkan Güder muhtarlarla bir araya..
    24. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    25. Minik Leyla’nın adı kütüphaneye verildi
    26. Validen 23 Nisan türküsü
    27. Suudi Arabistan ve Bahreyn ABD'nin..
    28. İstanbul'da seçimler iptal mi? Yüksek..
    29. Malatya Park’ta 23 Nisan etkinliği
    30. Lübnan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik..
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı