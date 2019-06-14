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Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:19
Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Yıldız, “Gençlerimiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru, büyük ve güçlü Türkiye için yetişiyorlar” dedi.


2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, Kaptanpaşa İmam Hatip Orta Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin yaptığı gösterileri izledi. Halk oyunları, folklor ve mehteran gösterilerinin yapıldığı karne dağıtım töreninde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.


“Gençlerimiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru, büyük ve güçlü Türkiye için yetişiyorlar”


Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Gerçekten çok güzel sahne performansları sergilediler. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İlk, orta ve liseye giden öğrenci sayımız bugün itibariyle 18 milyon. Üniversiteye giden öğrenci sayımız yaklaşık 8 milyon. Toplam 26 milyon ilk, orta, lise ve üniversiteye giden öğrencimiz var. Bu Türkiye’nin gücüdür. Genç ve eğitimli bir nüfus, inanıyorum ki inşa etmeye çalıştığımız 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru, büyük ve güçlü Türkiye için bu gençler yetişiyorlar. Ve geleceğin Türkiye’si için hazırlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:19
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