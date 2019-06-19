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Başkan havuzu çocuklara ücretsiz yaptı

Söke Belediyesi’ne ait Sazlı yüzme havuzu yeni sezonda hizmete girdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
Başkan havuzu çocuklara ücretsiz yaptı

Söke Belediyesi’ne ait Sazlı yüzme havuzu yeni sezonda hizmete girdi. Bakımdan geçirilip, gerekli düzenlemeler yapılan havuz çocukların sevinç çığlıklarıyla açıldı.


Sazlı Mahallesi sakini çocuklar Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i kapıda karşılayıp, kucaklarken mutluluklarını ifade ettiler. Başkan Tuncel ilk olarak çocuklara dondurma ikram etti.


Söke’ye bağlı Sazlı Mahallesi’nde Abdülmüttalip Demir Parkı içinde yer alan havuz; söke Belediyes ekiplerince elden geçirilirken, kullanılmaya hazır hale getirildi. Başkan Tuncel’in talimatı ile havuzun giriş kısmına çocukların duş alabilecekleri alan da yapıldı. Sabah 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek havuz yine Başkan Tuncel’in talimatıyla çocukların ücretsiz kullanımına açıldı.


Yeni dönemde önemli sosyal projelere imza atacaklarını ve hazırlıklarına başladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Çocuklarımız oldukça mutlu, onlar mutluysa bizlerde mutluyuz ve huzurluyuz. Bu dönemde çocuklarımız için kent merkezinde de bir havuz yapacağız. Önümüzdeki süreçte kadınlarımız, yaşlılarımız ve çocuklarımız için projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Merkez mahallelerimize kreş sözü vermiştik. Çalışmalara başladık. Bu kreşler ekonomik güçlük çeken aileler, belediye personeline hizmet düşük ücret ama kaliteli hizmet verecek. Yaşlılarımız için günü birlik bakım evi projemiz için çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde bunları başaracağız, sosyal belediyecilik anlamında örnek belediyelerden biri olmak istiyoruz” dedi.



Bir-iki lira için çocuklarımızın mutsuz olmasını istemedik. Onu Söke Belediyesi olarak biz karşılarız zaten. Çocukların mutluluğu bizim için son derece önemli. Çocuklar Sazlı havuzunda para ödemeyecekler. Yaz tatilinde çocuklarımızın Bu havuzda doyasıya evleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
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