Başkan Hasan Ali Uzun güven tazeledi
Kırka Boraks Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.22 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
Kırka Boraks Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Memur yemekhanesinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Ayhan Meriç yaptı. Kongrede, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasını müteakip, yönetim kurulu ibra edildi. Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Hasan Ali Uzun, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Günaydın, Kırka Boraks Spor Kulübü Muhasibi Erkan Toprak, Kırka Boraks Spor Kulübü Genel Sekreter Ertan Aydoğdu, Kırka Boraks Spor Kulübü Üyesi Hüseyin Erol’dan oluştu.
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