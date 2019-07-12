Başkan Gürün’den yangınlarla mücadele eden ekiplere teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla genelinde çıkan yangınlarda gece gündüz demeden yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Havaların ısınması, vatandaşların dikkatsizliği nedeni ile artan yangınlara dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Dalaman-Göcek, Fethiye, Milas, Datça’da orman yangınlarının yaşandığını, milli servetimiz ormanlarımız için gece gündüz demeden havadan, karadan mücadele eden ekiplere, onlara destek vatandaşlara teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.

Osman Gürün; “Yaz ayının gelmesi, sıcaklıkların artması ve ne yazık ki vatandaşlarımızın dikkatsizliği nedeni ile yangınlar çıkmakta milli servetimiz ormanlarımız içerisindeki canlılarla zarar görmektedir. Hepimizi derinden üzen Dalaman’da başlayan Göcek’e sıçrayan orman yangınıyla mücadele ederken aynı zamanda Milas, Fethiye’de yangınlar çıkmış ekipler kısa zamanda bu yangınlara müdahale ederek büyümesini engellemiştir. Yangın söndürme çalışmalarında gece gündüz demeden mücadele eden Orman, Büyükşehir ekiplerine, jandarmaya, havadan müdahale eden uçak ve helikopter pilotlarına, bu hassas durumda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan basın mensuplarına, yangın söndürmeye katılan vatandaşlarımıza ve çalışan ekiplere içecek ve yiyecek getiren vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte, herkesin katkısıyla bir imece usulü dayanışmayla yangın felaketine müdahale edilmiş, herkes elinden gelen gayreti göstermiştir. Ülkemizin ve hepimizin geleceği olan ağaçlarımız, ormanlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yangından zarar gören alanların da ağalandırması açıklamaları yerinde ve önemlidir. Hep birlikte bu sürecin takipçisiyiz” dedi.