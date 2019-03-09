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Başkan Gürün’den Marmaris için yeni proje

Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Başkan Gürün’den Marmaris için yeni proje

Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, zengin sporu olarak bilinen yelkencilik sporunu her gelir seviyesindeki gençlerin ve çocuklarınyapabilmesi için Marmaris’e “Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi” kuracaklarını açıkladı.


Mahalli İdarelerSeçimlerine kısa bir süre kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı’nın adayı Dr. Osman Gürün, projelerini açıklamaya devam ediyor.


Muğla’nın kurucu büyükşehir belediye başkanlığını yapan ve 5 yılda 1 Milyar 424 Milyon TL. değerinde Muğla’ya hizmet yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gelecek dönem için yapacağı bir projesini daha açıkladı.


Muğla’da gençlerin ve çocukların su sporlarında daha aktif olması gerektiğini belirten Başkan Gürün, “Bin 480 kilometre ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahibiz. Bu kıyı şeritlerimize gençlerimizin ve çocuklarımızın yapabileceği su spor alanları oluşturmamız gerekiyor. Bunun içinde Marmaris ilçemizin İçmeler Mahallesi Bayır Mevkiinde 30 bin metre kare alan üzerine “Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi” kurarak gençlerimize ve çocuklarımıza su sporunu yapabilmeleri için imkan sunacağız” dedi.


Gürün, “Olimpik Milli yelkenciler arasında bizimde çocuklarımız olsun”


Mevcut su sporları eğitim tesislerinin gelir seviyesine göre herkesin gidemediğine dikkat çeken Osman Gürün,şunları söyledi;


“Mevcut su sporlarının eğitim tesislerine erişilebilirlik maalesef ki her gelir seviyesine hitap etmiyor. Bu yüzden İçmeler Mahallemiz Bayır mevkiine kuracağımız “Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi” ile gençlerimize ve çocuklarımızın hayatlarında su sporunun yelkenin önemli bir yer almasını hedefliyoruz. Başlangıç dışında yelkeni bir performans sporu olarak yapmak isteyen gençlerimize ise yine en kaliteli gelişim sürecini yaşatarak olimpik yelkenciliğimize iyi yetişmiş, donanımlı ve örnek olabilecek sporcuları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yani evlatlarımızı Yelken Olimpik Milli takımda olmaları için onlara bu ortamları sunmalıyız. Bizim çocuklarımız da Olimpik Milli takımında olsunlar.”


Gürün, “Halkçı alanlar oluşturulacak”


Kurulması planlanan eğitim merkezi projesiyle bölgede turizm faaliyetlerinin de artması içinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Millet İttifak adayı Gürün,


“Buranın projesi hazırlanırken sadece yaz mevsiminde faaliyet gösteren bir yer olmaması için çalıştık. Bu yüzden “Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi” içinde 4 mevsime hitap edebilecek yerli turiste yönelik yerli turistin talep ağında olan günübirlik faaliyetlerin yürütülebileceği halkçı alanlar oluşturulacak. Proje içerisinde personeli motive edici seminerler, sergi ve konferanslar düzenlenebileceği, açık hava konserleri ve buluşma alanlarının olacağı kamusal alanlar planlıyoruz. Yaptığımız projede de planlamaya bağlı kalarak 75 metrekare kafeterya, 50 metrekare soyunma kabinleri, duş alanları ve tuvaletler, 515 metrekare oyun alanları, 900 metrekare halka açık güneşlenme dinlenme alanları, 600 metrekarelik alanda derslikler ve eğitim alanları, 1400 metrekare açık otopark alanı olarak düşünüldü.”

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
  1. sergi
  2. konser

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