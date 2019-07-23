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Başkan Gürün’den Basın Bayramı Mesajı

24 Temmuz 1908 basında sansürün kaldırılışının Basın Bayramı olarak kutlandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

23 Temmuz 2019 Salı 14:27
Başkan Gürün’den Basın Bayramı Mesajı

24 Temmuz 1908 basında sansürün kaldırılışının Basın Bayramı olarak kutlandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için tarafsız, ilkeli ve gerçek haberlerin peşinde koşan tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı kutladığını belirtti.


Başkan Gürün; “Mesleği gazetecilik olan doğru ve tarafsız haberleri ile milletin sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin bayramı kutlu olsun”


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün de söylediği gibi basın; “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir.” Basının siyasi baskılardan uzak özgür, tarafsız, olması toplumun doğru bilgilenmesi, ülkenin geleceği ve menfaatleri içinde çok önemlidir. Basın demokratik ve özgür toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra 4.kuvvet, toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan başlıca aktördür. Ne yazık ki ülkemizde basın baskı, yıldırma politikaları, satın almalarla taraf, bertaraf olma noktasında gidip gelmekte, yandaş bir medya yaratılmak istenmektedir. Basını bir okul, bir rehber, bir kuvvet gören Türkiye Cumhuriyeti’nden ne yazık ki basın özgürlüğü sıralamalarında sonuncu, tutuklu gazeteci sayısında lider bir ülkeye doğru gidiyoruz. Oysa basın taraf olmamalı, doğruyu, gerçekleri olduğu gibi yazarak toplumu aydınlatmalı, gazeteciler de mesleklerini özgür, demokratik bir ortamda yapabilmelidir. 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Bayramı’nda mesleği gazetecilik olan, doğru ve tarafsız haberleri ile milletin sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin bayramını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:27
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