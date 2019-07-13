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Başkan Gürün’den 15 Temmuz mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
Başkan Gürün’den 15 Temmuz mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında bir mesaj yayımladı.


Türkiye Cumhuriyeti’nin darbelerden çok çektiğini, ülkemizin 15 Temmuz darbe sürecine nasıl getirildiğinin iyi araştırılması ve bu sürecin aydınlatılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gürün 15 Temmuz’da “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışı ile canını hiçe sayan şehitlerimizi saygıyla andıklarını söyledi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti Kuvayi Milliye ruhuyla, tüm dünyanın örnek aldığı büyük asker, devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlüğüne düşkün Türk Milleti tarafından kurulmuştur. Ülkemiz Atatürk ilke ve devrimleri ile çağdaş medeniyetler seviyesine kısa sürede ulaşmış ve diğer ülkelere örnek olmuştur. O günlerden bugünlere Türk Milleti’nin birliğini ve beraberliğini bozmak isteyen iç ve dış parazitler ne yazık ki 15 Temmuz darbe girişimi sürecine ülkemizi getirmiştir. Devletin en önemli kurum ve kadrolarına yerleştirilen hain Fetö terör örgütü mensuplarının darbe girişimi nedeni ile 249 vatandaşımız şehit olmuş, çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışı ile 15 Temmuz darbe girişimini püskürten ve özgürlüğüne, demokrasisine, Cumhuriyeti’ne sahip çıkan halkımız hainlere en güzel cevabı vermiş, onlara sokakları, meydanları dar etmiştir. Atatürk’ün şu sözü asla unutulmamalıdır; ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır’ Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
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