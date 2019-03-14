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Başkan Gürün Tıp Bayramı’nı Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 10:28
Başkan Gürün Tıp Bayramı’nı Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sağlık alanında çalışan bütün sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.


Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda sağlığa ve sağlık alanına yani insana yatırım yapıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ülkemizde de sağlık alanında bilimsel gelişmeler ışığında düzenlemeler yapılarak sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Doktor kelime anlamı ile öğretmek sözcüğünden gelir. Mesaisi, mesleği insan ve insan sağlığı olan, gece, gündüz demeden, mesai saati gözetmeden fedakarca çalışan doktorlarımız bizlerin sağlık alanındaki öğretmenleridir. Ülkemizde gelişmiş toplumlar gibi sağlık alanında bilimsel gelişmelere ayak uydurmalı, doktorlarımızın ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve şartları iyileştirilmelidir. Doktorlarımız polikliniklerde günde yüzlerce hastaya bakmak zorunda kalmamalı, mesleği insan hayatı olan doktorlarımız hastaları ile daha yakından ilgilenebilecek zamanı bulabilmelidir.” dedi.


“İşi, mesleği insan ve insan sağlığı olan Sağlık emekçilerimizin günü kutlu olsun”


Tıp ve sağlık alanında Cumhuriyet döneminden sonra insana ve insan sağlığına daha fazla önem verildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet, düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.” sözünün de sağlık alanında çalışan bütün doktorlar için bir sorumluluk yine Atatürk’ün “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz” ifadesinin de Türk doktorlarına güvenin ifadesi olduğunu söyledi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Tıp Eğitimi ülkemizdeki gibi bütün şehirlere Tıp Fakültesi açmak olarak algılanmamalı, Tıp ve sağlık eğitiminde meslek örgütleri ile işbirliği yapan, bilimsel makaleler yayınlayan, üreten, araştırmalar yapan, nitelikli hekimlerimizin yetişmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık alanında çalışan, mesaisi insan ve insan sağlığı olan bütün sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:28
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