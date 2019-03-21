0553 313 94 23

Başkan Gürün, “Fethiye’ye Down Kafe yapımı için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Osman Gürün ile CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, Fethiye’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Başkan Gürün, “Fethiye’ye Down Kafe yapımı için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Osman Gürün ile CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, Fethiye’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretlerini Fethiye Muhtarlar Derneğine gerçekleştiren Gürün ve Karaca, burada muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.


Muhtarlar Derneğinde yaklaşık 1 saat duran ikili daha sonra, Fethiye Kültür Merkezinde düzenlenen imza günü, esnaf ve Fethiye Zihinsel Engeliler Derneği’ni ziyaret ettiler.


Fethiye Zihinsel Engelliler Derneğinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Dernek Başkanı Necdet Yaman, “Başkanımız, başkanlık görevi süresince bizlerle bire bir ilişki kurdu. Engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda bizzat kendisi yardımcı oldu. Kendisi burada diye söylemiyorum arkadaşlar biz engelliyiz bizim siyasetimiz olmaz. Ancak hizmeti de biz nerden alıyoruz onu gözlememiz gerekiyor. Gerek nakil araçlarımızın Fethiye’de ilk defa uygulanır olması, hasta ambulansların Fethiye’de uygulanır olması, nakit kartların engelli muhtaç insanlara verilmesi ve yaşlıların bakımlarının yapılması. Özellikle Ortaca’da başkanımızda bir ricada bulunduk “Fethiye’de de engelsiz plan oluşturulsun” diye bir ay demedi buraya getirdi” dedi.


Daha sonra konuşan Başkan Osman Gürün, Down sendromlu bireylerin belli konularda iyi bir şekilde eğitilirlerse üretim yapabildiklerine dikkat çekerek, “Down kafeler de bir eğitmenin gözleminde çocuklarımız servis yapıyor. Çay götürüyorlar, kahve götürüyorlar, masayı topluyorlar, kendisi o işi yaptıkça müthiş rahatlıyor. Alim Başkanımla birlikte daha önce yaptıklarımızın burada yapılması, yeni projeler ve belli bir alanda down kafe açarak çocuklarımızın orada çalışması, üretmesi, insanlarla bir arada olması için onu inceleyip bir mahsuru yoksa yapacağız” ifadelerini kullandı.


Muğla’da engelli vatandaşlar karşı diğer illere göre çok daha iyi bir bakış açısı olduğunu söyleyen Gürün, “Farkındalık olarak toplumun reaksiyonu olarak gerçekten engelli vatandaşlarımıza karşı, bizim arzu ettiğimiz kadar olmasa da diğer illere göre çok daha iyi farkındalık var.Toplumunda bakış açıları pozitif. Her şeyde her yerde olduğu gibi Muğla gene farkını attırıyor. Biz, Yardım, katkı yapılması gereken kesimlere sosyal belediyecilik açısından elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
  1. imza günü
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdivan Belediyesi E-Devlet platformunda yerini aldı
    1. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    2. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    3. Kayserispor’da onlara izin yok
    4. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    5. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    6. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    7. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    8. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    9. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    10. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    11. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    12. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    13. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    14. Bursa’da Nevruz coşkusu
    15. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    16. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    17. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    18. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    19. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    20. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    21. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    22. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    23. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    24. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    25. A Milli Futbol Takımı Tiran'da
    26. Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni..
    27. Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm
    28. Elazığ’da 2 bin 250 fidan dağıtıldı
    29. "Savunma ve Havacılık Sektöründe..
    30. Cizre’de down sendrumlular farkındalık..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!