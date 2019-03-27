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Başkan Gürün dedesinin evini Menteşe Belediyesi’ne bağışladı

Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
Başkan Gürün dedesinin evini Menteşe Belediyesi’ne bağışladı

Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Gürün doğup büyüdüğü Muğla Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi’nde


uzun araç kuyruğu, davul zurna ve meşalelerle karşılandı. Başkan Gürün’e CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve partililer eşlik etti. Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Gürün doğup büyüdüğü topraklarda kendisini coşkuyla karşılayan ve Düğerek Mahallesi’ni bayram yerine çeviren hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Gürün; “Muğlamızın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi doğduğum ve aile izlerimizin yaşadığı topraklar olduğu için benim için çok özel. Bizden önceki yerel yönetimler zamanında dedemin isminin sokakta yaşatılması ve dedemin evinin burada olması insanı ayrı duygulandırıyor. Bahattin başkanımızla konuşarak seçimden sonra ilk işim dedemin evini Menteşe Belediye’mize bağışlıyorum ve restore edilerek sizlerin buluşacağı sosyal ve kültürel merkez haline getirilecek. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğlamıza büyük hizmetler yaptık, temeller attık, açılışlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Muğlamızın nüfusu 967 bin. Muğla’nın genlerinde yörüklük olduğu için nüfusumuz dağınık bir yerleşime sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yazlık nüfus olan 5 milyona göre hizmetlerimizi planlıyoruz. Bizler çok şanslıyız çünkü Muğla gibi bir şehirde yaşıyoruz. Ben her yerde Muğlalıyım, Düğerekliyim diyorum ve bu şehirde yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
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