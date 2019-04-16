Başkan Gürün, Bölge Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi

Muğla il merkezi Menteşe İlçesi’nde yapımı devam eden ve yüzde 70’i tamamlanan Bölge Müzesi’nde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir

Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün inşaatla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mimar Cengiz Bektaş’ın imzasını taşıyan ve özgün mimarisi ile dikkat çeken Muğla Bölge Müzesi 8 bin 150 metrekare arsa üzerine yapılıyor. Toplam İnşaat alanı 8 bin 335 metrekare olan yapı 5 blok, bloklar arası geçişi sağlayan 3 adet merdiven kulesi ve 4 ayrı fonksiyondan oluşuyor. A Blok giriş bloğunda çocuk ve yetişkin işlikleri, internet odası, kafeterya, satış yerleri, süreli sergi alanı ve halk bilimi bölümleri, B Blok’da Oditoryum Bloğu (konferans salonu), C Blok içerisinde Sergi Bloğu, D Blok; Yönetim Bloğu ve E Blok sığınaktan oluşuyor. 2019 yılı temmuz ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Bölge Müzesi’nin KDV dahil 16 Milyon 846 Bin TL’ye tamamlanması planlanıyor.

Gürün: “Bölge Müze’miz geçmişle gelecek arasında bir köprü olacak”

Anadolu coğrafyasının ve Muğla’nın ev sahipliği yaptığı kültürlerin izlerini Bölge Müzesi’nde yaşatacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün büyük üstat Cengiz Bektaş’ın eseri Muğla Bölge Müzesi’nin geçmişle gelecek arasında bir köprü olacağını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin izlerini koruyarak bugünlere taşımış ender illerimizden. Anadolu kültürünün izlerini coğrafyasında, sevgi ve hoşgörüsünü insanlarında yaşatan Muğlamıza Bölge Müzesi ile bir tarih belleği kazandırıyoruz. Mimar Cengiz Bektaş hocamız ve ekibinin projesini hazırladığı Bölge müzemizin yapımı devam ediyor. Muğla Bölge Müzesi projemizle, Muğla’nın, Anadolu’nun bütün çağlarını yansıtmayı, karşılaştırılmalı olarak bütün üzerinde düşündürmeyi, tartışmalar, çevre gezileri, kazıları örgütlemeyi, nelere sahip olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz. Bölge Müze’miz özellikleri ile yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza hitap eden,halk yüksekokulu gibi bölgeyi Halk Bilimi açısından değerlendirecek,canlı bitki örtüsünü ve canlı hayvan varlığını ziyaretçilerimize tanıtacak. 2019 temmuz ayı sonunda bitirmeyi planladığımız bölge müzesi geçmişle gelecek arasında bir köprü, kent belleği olacak” dedi.