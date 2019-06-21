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Başkan Gürün Bodrum otogarında incelemelerde bulundu

Muğla genelinde yatırımları ve hizmetleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Torba kavşağında bulunan 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde 74 Milyon maliyet ile Bodrum’a kazandıracağı otogarın çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 16:12
Başkan Gürün Bodrum otogarında incelemelerde bulundu

Muğla genelinde yatırımları ve hizmetleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Torba kavşağında bulunan 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde 74 Milyon maliyet ile Bodrum’a kazandıracağı otogarın çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, arsa bedeli 24 Milyon 600 Bin TL, otogar ihalesi 45 Milyon 548 Bin TL ve 4 Milyon TL güneş enerji panelleri olmak üzere toplam 74 Milyon yatırımla Bodrum ilçesinde devam eden yeni ve modern otogar çalışmalarını yerinde inceledi.


Çalışmaların yüzde 30’u tamamlandı


Otogar inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Gürün, çalışmaların yüzde 30’unun tamamlandığını söyledi. Başkan Gürün, “Otogar ile ilgili mevcut program aksamadan devam ediyor. Otogarın Bodrum katının kat kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Ayrıca zemin kat kolon, perde imalatları ile elektrik imalatları da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Bodrum’a yakışan bir otogarı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.


Türkiye’de ilk kez bir otogarda elektrikli araçlar şarj edilebilecek


Otogar inşaatı hakkında bilgi veren Başkan Gürün, Bodrum otogarında bir ilki başlatacaklarını vurgulayarak şunları ifade etti; “Yenilenen teknoloji ile elektrikli arabaların sayısının sürekli arttığı günümüzde Bodrum otogarımızda bir ilki başlatacağız ve Türkiye’de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edebileceği 6 ayrı elektrikli şarj istasyonu kurulacak. Ayrıca Bodrum’a kazandıracağımız bu otogarın özelliklerinden biri de Menteşe ilçemizde yapımını tamamlayarak hizmete sunduğumuz otogar gibi çatısından güneş enerjisi elde etmesi.”


Başkan Gürün; “Birbirinden değerli ilçeleri ile güzel Muğla’mız hizmetin en iyisini hak ediyor”


Otogarın tamamlanmasıyla birlikte Bodrum şehir içi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını söyleyen Başkan Gürün; “Bodrum Otogarı’nın inşaat alanı 17 bin 117 metrekare, şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Bodrum otogarımız herhangi biraksilik olmaması durumunda 2020 yılında bitecek ve Bodrum’a yakışan bir otogarı güzide ilçemiz Bodrum’a kazandırmış olacağız. Çünkü Muğla’mız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:12
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