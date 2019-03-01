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Başkan Gürün, Beyobası’nda çiçeklerle karşılandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

01 Mart 2019 Cuma 15:43
Başkan Gürün, Beyobası’nda çiçeklerle karşılandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Köyceğiz Beyobası’nda çiçeklerle karşılandı.


Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti’nin ortak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çiçek üreten Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üreticilerini ziyaret etti. Muğla’nın çiçeklerini üreten kadınlar, Başkan Gürün’ü ürettikleri çiçeklerle karşıladı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Gürün’ün Köyceğiz ilçesine geleceğini öğrenen üreticiler araç konvoyu oluşturarak Başkan Gürün’ü Beyobası girişinde çiçeklerle karşıladılar. 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile çiçek üretmeye başladıklarını söyleyen üreticiler kısa zamanda seralarının çiçeklerle dolduğunu, ekonomik olarak da yeni bir kazanç kapısı sağladıklarını söylediler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sayesinde topraklarında ürettikleri çiçeklerin Muğla’yı ve farklı illeri süslediğini söyleyen üreticiler, önümüzdeki dönemde de Osman başkanla Muğla’nın kazanacağını belirttiler.


Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 Milyon çiçek ürettiklerini, üretilen çiçeklerin Muğla dışında Afyon, Antalya, Burdur, Isparta’ya da gönderildiğini ve Mardin’den kendilerine sipariş geldiğini söyledi. Başkan Gürün’e 2015 yılında başlattıkları işbirliği için teşekkür eden Kooperatif Başkanı Şaban Çetin, önümüzdeki dönemde birlikte Muğla için daha güzel işler yapacaklarını belirtti.



“Muğla üretecek, Muğla kalkınacak, Türkiye kazanacak”


Muğla’nın tarım kenti olduğuna en güzel örneklerden birinin Beyobası’ndaki rengarenk seralar olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, önümüzdeki dönemde kırsal Muğla’nın üreteceğini kıyısal Muğla’nın tüketileceğini söyledi.Başkan Gürün; “Muğlamızın nüfusunun yüzde 60’ı kırsalda yaşıyor. Muğla turizm kenti olarak bilinse de bereketli toprakları ve başat ürünleri ile bir tarım kenti. Tarımda izlenen yanlış politikalar nedeni ile zorda olan üreticimize Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda elimizden geldiğince destek oluyor, tarıma büyük yatırımlar yapıyoruz. Tarım laboratuvarı, yerel tohum merkezi, yem, fidan desteği, mera projesi, trüf mantarı, meyve kurutma tesisi, tıbbi aromatik bitkiler çiftliği ve alım garantili çiçek üretimi. Muğla’nın ovalarında kadınlarımız çiçek üretiyor ve bu çiçekler Türkiye’nin farklı illerine satılıyor. Kooperatifimizle işbirliği içerisinde başardığımız bu projeyi yaygınlaştırarak önümüzdeki dönemde kooperatiflerimize desteği arttıracağız. Kırsal Muğla eti, sütü, peyniri, meyve suyunu, balı, susamı, çiçeği, sebzeyi üretecek kıyısal Muğla tüketecek. En önemlisi de üreticilerimiz toprağını değil ürettiği ürünü satacak. Köyden kente göç yerine kalkınan kırsala göç artacak. Muğla üretecek, Muğla kalkınacak, Türkiye kazanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:43
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