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Başkan Gürlesin: “Halkımıza en iyi hizmeti götürme çabasındayız”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, mahalle gezileri kapsamında Topraklık Mahallesi esnafını ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 11:28
Başkan Gürlesin: “Halkımıza en iyi hizmeti götürme çabasındayız”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, mahalle gezileri kapsamında Topraklık Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Gürlesin, “Yerel yönetici olarak halkımıza en iyi hizmeti götürme çabasındayız. Bunun yanında halkımızı her fırsatta dinliyoruz” dedi.


Göreve geldiği günden bugüne halkla iç içe olan, halkın sorunlarını birebir dinleyerek, çözümler bulan Başkan Gürlesin, ilçenin 68 mahallesinde düzenli olarak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlk günden beri halktan asla kopmadan belediyecilik hizmetlerini sürdüren bir belediye başkanı olan Başkan Hüseyin Gürlesin, geçtiğimiz günlerde Topraklık Mahallesi’ni ziyaret etti. Topraklık Mahallesi esnafları ve sakinleri ile bire bir görüşen Başkan Gürlesin, vatandaşlarla sohbet de etti. “Hizmet götürmediğimiz mahallemiz kalmadı” diyen Başkan Gürlesin, “Tüm vatandaşlarımızın elini sıktık. Derdi olanı dinledik, derdine derman olduk. Mahallelerimizin önem, ihtiyaç sıralamasına göre bir bir mahallelerimizde ki eksiklikleri giderdik. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Bu şekilde gönül belediyeciliğini yıllardır yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Sadece rutin belediyecilik hizmetlerimizi 68 mahallemizin tamamında eksiksiz yerine getirmenin dışında, her bir mahallemizin isteğine, talebine, ihtiyacına göre yepyeni projelere imza attık. Yaptığımız tüm projelerimizi hiçbir zaman günü birlik düşünmedik, ilçemizin geleceğine yatırım olarak değerlendirdik. Kısacası bugünden ilçemizin geleceğine ışık tutacak sağlam projeleri, dev projeleri hayata geçirdik. Eğitimden, sağlığa, sosyal belediyecilikten, güvenliğe, kültürden spora, turizme kadar her alanda ilkleri yaparak, hem öncü belediye olduk hem de Pamukkale’mizin adına yakışır, sadece bugünü değil bundan 50 yıl,60 yıl sonrasını düşünerek hareket ettik. Amacımız, vatandaşlarımızın hayır duasını alarak, gönüllere dokunmaktı. Bunu yapmanın gönül rahatlığı ve huzurunu her daim yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:28
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