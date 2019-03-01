0553 313 94 23

Başkan Gürlesin 4 Mart ta vatandaşlarla bir araya gelecek

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” 2019 yılı Mart ayı buluşması 4 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak.

01 Mart 2019 Cuma 14:24
Başkan Gürlesin 4 Mart ta vatandaşlarla bir araya gelecek

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” 2019 yılı Mart ayı buluşması 4 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak.


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" toplantısı 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. İlçede geleceğe ışık tutacak projelere imza atan Pamukkale Belediyesi’nin kurucu Başkanı Hüseyin Gürlesin, sosyal belediyecilikte de öncü olan projeleri ile de dikkat çekti. Her zaman halkın içinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her ayın ilk Pazartesi günün düzenlenen halk günlerinin de, vatandaşları birebir dinleyerek, dertlerine derman olmaya çalıştı. “İŞKUR temsilcilerinin hazır bulunduğu halk gününde, vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Halkımızın dertleriyle dertlenerek, sorunlarına çözüm bulduğumuz halk günlerimizi aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın Mart ayı toplantısı 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da, YSE’de bulunan ana hizmet binamızdaki Pamuk Kafe’de gerçekleşecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi İzmir geliyor"
    1. Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi..
    2. Kategorilerine göre en fazla..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    5. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    6. DPÜ 12 üniversiteyle uluslararası..
    7. Hastaneye diş röntgen cihazı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sömürücülere..
    9. En fazla kazandıran yatırım fonları
    10. Rektör Gören: Çalıştayın sonuçlarının..
    11. İlik nakli bekleyen Süleyman futbol..
    12. Adaylığı düşürülen Mehmet Ali..
    13. TGS’den Kızılay’a kan desteği
    14. Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti..
    15. Mahir Ünal: “CHP millet ismini hak..
    16. Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde..
    17. Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’in..
    18. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    19. Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım..
    20. 'İsrail’in bombaları ve söylemleri hem..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?