0553 313 94 23

Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:50
Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Selahattin Gürkan mesajında, “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi önemli işlevleri bulunduğunu belirterek, “24 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen İkinci Meşrutiyet’le birlikte basında sansür kaldırılmış ve bu gün ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ise ‘İletişim Özgürlüğü’ ile mümkündür.Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını diliyor, bu çalışmalarının her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyorum. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.Değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan Yavaş’a ziyaret
    1. Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan..
    2. 2'si öz oğlu 4 kişiyi öldürmüştü! O..
    3. Bu nasıl insanlık! Hamile kediyi..
    4. Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava..
    5. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    6. İran'dan yeni İngiltere Başbakanı..
    7. Kategorilerine göre en fazla..
    8. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    9. Ayla, vizyona girdiği İspanya'da da..
    10. Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü..
    11. En fazla kazandıran yatırım fonları
    12. Roni yeniden Adanaspor'da
    13. Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak..
    14. Yatırım fonu istatistikleri
    15. Hırsızlık şüphelisi takside yakalandı
    16. Müftü Keskin’e tebrik ziyaretleri
    17. Aldıkları her ürünle şehit ailelerine..
    18. Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı..
    19. Deniz Kıyısında Mahsur Kalan..
    20. Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi