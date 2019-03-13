Başkan Gürkan’dan yoğun seçim mesaisi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart’ta Malatya’da rekor bir oy alacaklarını ifade ederek, "Malatya’da alacağımız rekor oy, Türkiye rekorunu da kıracak" dedi.

Seçimler çalışmaları kapsamında Kışla Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Gürkan daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret ederek, spor taban birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının şehrin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğine inanlardan birisi olduğunu ifade ederek, "Biz belediye olarak 2014 yerel yönetim programımızda beş temel ilke üzerinden işlemlerimizi yürüttük. Bunlardan bir tanesi de katılımcı belediyecilik anlayışıydı. Bunun temel ilkesi de şehrin değerleriyle şehri yönetme temel ilkesidir" dedi.

Gürkan, amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi sporcularımızın yetişmesi, sağlıklı nesillerimizin, huzurlu bir toplumumuzun olması, istikbalimize güvenle bakmak, toplumda da olumsuzlukların önüne geçmek için, amatör sporları desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Bizler şimdiye kadar yerel yönetimler olarak her branşta spor kulüplerini desteklemeye çalıştık. Malatya, 800 bin nüfus; semt sahalarının, gençlerimizin her türlü sporu yapacağı alanlarını birlikte ihtisas etmemiz gerektiğine inanıyorum."

Türkiye’ye rol model olan hizmetler yaptıklarını kaydeden Gürkan, "31 Mart’ı iyi değerlendirmenizi arzu ediyorum. Niye iyi değerlendirmenizi arzu ediyorum, millet için. Malatya’mızda barış ve huzurun egemen olması için. Bu ortamı çok iyi değerlendireceğiz, güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız. Malatya’yı 81 il içerisinde hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’de şuanda Malatya konuşuluyor. Malatya’da seçim barış ve demokrasi şöleni içerisinde geçiyor. Şuanda Malatya konuşuluyor. 31 Mart’tan sonra konuşulsun istemiyorum. Artık 31 Mart’tan sonra gelip burada araştırma yapılsın. Bu sevgi ve hoşgörü iklimi nasıl oluştu diye sosyal bilimciler gelip burada araştırsın" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Selahattin Gürkan’ın işin ehli olduğunu ifade ederek, baştan savma veya günü kurtarma gibi bir niyeti olmadığını, çok güzel tesislere imza atacağını kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Hekimhan İlçesi’nde ziyaretlerde bulundu.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Battalgazi’de yaptıkları mahallilik ve yeşil kuşak projesinin Türkiye projesi olduğunu ifade etti.

Gürkan, Türkiye’de ilk mahalle müzesini Battalgazi Belediyesi’nin açtığını kaydederek, "Türkiye’de ilk kültür envanterini Battalgazi Belediyesi yapmıştır" dedi.

Malatya’da büyükşehir ve 13 ilçenin tamamında güzel hizmetler yapacaklarını anlatan Gürkan, "Malatya’da 13 ilçenin tamamına sahip çıkacağız. Hekimhan’a da bir vefa borcumuz var. Biz yaptığımız işin fizibilitesini doğru yaparız. Her ilçe için kitapçık hazırladık" diye konuştu.

Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler çok çalışacağız. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için çalışacağız. Geçmişte medeniyet, kahramanlık destanları yazan şehrimizi, geçmişte Anadolu’yu anayurt yapan bu şehrin insanlarına bu süreçte yeni hizmet destanları yazmak vebali sorumluluğumuzdur. Malatya büyükşehir ve 13 ilçemizde güçlü bir şekilde çıkarak, Türkiye rekorunun 81 ilde Malatya’da kırılmasını arzu ediyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin ekseriyetle kabul etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Bu hükümet sistemin kurum ve kurallarıyla devamı elzemdir. Yüce Türk milletinin geleceği ve bekamız için oldukça büyük önem taşıyor. Bizim tek bir hedefimiz var; 2023 yılında ve daha sonrasında pazara kadar değil, mezara kadar bu birliktelik devam edecek" şeklinde konuştu.

Gürkan daha sonra Çilesiz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Meşalelerle karşılanan Gürkan, konuşmasında, "Bizim yaptıklarımız şuanda Türkiye’ye rol model olmuştur. Türkiye’de beş yıl gibi kısa bir zamanda önemli hizmetler yaptık. Bizim ölçeğimizdeki belediyelerin yüz yılda yaptığı hizmetleri, beş yılda gerçekleştirdik. 31 Mart’ta da Malatya’da rekor bir oyu alarak, hizmetlerimizi sürdüreceğiz ve Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Malatya’da aynı zamanda Türkiye rekorunu da kıracak bir oy alacağız" ifadelerini kullandı.