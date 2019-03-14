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Başkan Gürkan, sebze ve meyve hali esnafı ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde esnaflarla bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:02
Başkan Gürkan, sebze ve meyve hali esnafı ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde esnaflarla bir araya geldi. Başkan Gürkan, göreve geldiklerinde Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin eksikliklerini gidereceklerini söyledi.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Malatya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ın hal esnafımızı ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde bizleri ziyarette bulunarak bizleri onurlandırmışlardır. Esnaf arkadaşlarımızın bazı istek ve temennilerini dinlemişlerdir. Bizlere gösterdiği sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin eksiklerini göreve geldikten sonra gidereceklerini belirterek, “Ben özellikle hal esnafı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde kendilerini ziyaret ettim. Sağ olsunlar, çok sıcak bir ilgi ile karşıladılar. Esnaf arkadaşların yakın ilgi ve alakasını gördüm. Bu ziyarette hal ile ilgili, çalışma koşulları ile ilgili ve fiziki yapı ile ilgili sorunlarını dinledim. Yakından müşahede ettim. İnşallah göreve geldiğimizde buradaki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında destek olacağız. Onların önündeki engellerin açılması noktasında, onların sorunlarının giderilmesi noktasında, fiziki şartlarının iyileştirilmesi noktasında buradaki yönetim ile birlikte elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:02
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