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Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:29
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.


Doğanşehir ilçe gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı meclis üyeleri ve daire başkanları da eşlik etti.


Muhtarlar ile yapılan toplantıda Doğanşehir mahalle muhtarları, mahallelerinin sorunlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a iletti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, aile toplantısında dertleri, sorunları konuşacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Küçük, “İlçemiz merkezinde tüm altyapı çalışmaları bitti. Şuan doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Kırsal mahallelerimizin bir bölümünde altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara bağlı olarak yol sorunumuz var. İlçe meydanı ve kültür merkezi projeleri var. Mahallelerimizin büyük bölümünü parke taşlarıyla kapladık. Birkaç eksiğimiz var. En kısa zamanda bu eksiklikleri de el birliğiyle ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.


Doğanşehir’e hizmet etmek için bir araya geldiklerini belirten Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yeni görevinde başarılar diledi.


Doğanşehir’in 39 mahalleden oluştuğuna dikkat çeken Kaymakam Ersöz, “Kaymakamlık olarak vatandaş, esnaf ve muhtarlarla sık sık bir araya geliyoruz. Sorunların çözümü için kurumlar arasında koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hizmetlerin etkili ve hızlı olması için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantının da yegane amacı budur” şeklinde konuştu.


Seçim öncesinde yapılan ilçe ziyaretlerinde her ilçenin problemleriyle ilgili rapor tuttuklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya halkının kendilerine rekor bir oyla Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir destek verdiğini söyledi.


Sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Doğanşehirli muhtarlarımızla bir araya gelmekten son derece mutluyum. Doğanşehir’in var olan sorunlarının çözümü için sahada var gücümüzle çalışacağız. Biz sorunları biliyoruz. Kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ortak çalışmalar yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Burada önemli olan bir birimizi anlayabilmektir. Yönetim anlayışımız asla nefsimizi tatmin etmek üzerine kurulmayacak. Hizmetlerimiz insan odaklı olacak. Temel esasımız bu, insanımız belediye hizmetlerinin verdiği rahatlığı, konforu yaşamalı. Bunun için geceli gündüzle çalışacağız. Durmadan ilerleyeceğiz.”


Yapılan toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz’ü makamında ziyaret etti. Doğanşehir’in sorunlarının konuşulduğu ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan Doğanşehir Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu.


İlçe merkezinde meydan ve park çalışmalarının yapılacağı eski sanayi sitesinde de incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından Doğanşehir esnaflarını da ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:29
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