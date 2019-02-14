Başkan Gürkan Galericiler Sitesi esnafları ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede ve galericiler sitesi esnafları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Adıyaman yolu üzerinde bulunan Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede ve galericiler sitesi esnafları ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, Başkan Gürkan’ın her görüşteki bireye eşit ve adil yaklaştığını belirterek, “Kıymetli Başkanımı yakinen bir Malatyalı olarak tanıyor ve takip ediyoruz. 3 dönemdir Battalgazi’mize yapılan hizmetler hepimizin malumu.Hepimiz insanız, hepimizin mutlaka kendine göre bir dünya görüşü, siyasi görüşü vardır.Fakat bizleri gururlandıran tarafı kıymetli Başkanımın, her görüşte insanın beğenisini, takdirini, güzelliğini kabul etmesi. Başkanımın hem insan yönetimini,hem de ekonomi yönetimini hepimiz Battalgazi’ye baktığımız zaman görüyoruz ve takdir ediyoruz. Kıymetli Başkanımın bu hizmetkarlık noktasında, bu gönüllere dokunuşu, insanların nefsine dokunuşu,insanların kendini ötelemeden bir Malatyalı olarak gurur duymasından, bunu hissettirmesi hepimizi memnun etmiştir. Fazla sözü uzatmayacağım bu çıktığı hizmetkarlık noktasında Rabbim yapacağı güzel işlerde kendisinin önünü açsın” diyerek, başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, toplumun Malatya ortak paydasında birleştiğini ifade ederek, “Bizim insanımız hakikaten naiftir, kadirşinastır, ileri görüşlüdür, nezaketlidir, nezahetlidir. Bunlar zaman zaman zafiyet olarak da değerlendirilebilir. Ama bizler tevazuu hiçbir zaman için elden bırakmayacağız. Hakikaten söylediği söylemler içerisinde, taraflı, tarafsız, partili, partisiz, hangi görüşe mensup olursa olsun, Malatya ortak paydasında birleşen bir Malatya’yı görüyoruz. Cenabı Allah bu defasında bu şansı Malatya’ya nasip etti. Türkiye’de 81 il de bu konjonktür Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktur. Malatya’da bu defa diyor ki ‘Selahattin Gürkan ve AK Parti,31 Mart, Malatya’nın istikbali, Türkiye’nin istikrarı’ Ve ben bu kadirşinaslıkları için tüm hemşehrilerimi en içten dileklerimle kutluyorum.Biz Malatya’da Belediye Başkanı olacağız,yeter mi yetmez. Dün yaşayanların da Belediye Başkanı olacağız, günün de Belediye Başkanı olacağız, gelecekteki yaşayan insanların da Belediye Başkanı olacağız. Ve Belediye Başkanlığımız bir güneş gibi olacak. Gözünü kapatmayan, perdesini çekmeyen herkes güneşin ışığından nasıl yararlanıyorsa, bizim hizmetlerimiz de o kadar şeffaf, o kadar berrak, o kadar adil, o kadar adaletli olacak” şeklinde konuştu.

“İşyeri sahibi olan insanımızın işyerinde huzurlu olması bizim birinci önceliğimizdir” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu memleketimizin her tarafında yaşayan insanların birlik, beraberlik içerisinde, huzurlu ve mutlu bir şekilde olması için gerekli ortamları da temin etmeye gayret edeceğiz. Sizlerin sıkıntılarını da biliyoruz, bu tür sitelerdeki veya meslek gruplarında ki insanların sorunlarını da biliyoruz. Bizim buradaki amacımız şudur. Özellikle müteşebbis olan, işyeri sahibi olan insanımızın işyerinde huzurlu olması bizim birinci önceliğimizdir. Onların hiçbir şekilde taciz edilmesi, huzursuz edilmesi,işyerinde ki karına göz dikilmesi, bizleri rahatsız eder,toplumu da rahatsız edecektir. Onun için ne demek istediğimi herhalde anlatabiliyorum. Herkes işyerinde huzurlu olacak, mutlu olacak, rahat olacak. O işyeri hiçbir şekilde rahatsız edilmemesi noktasında gerekli tedbirler, önlemler, adli yönde, idari yönde ve sivil toplum örgütleri nezdinde bunların hepsi alınacaktır. Malatya’nın en büyük problemlerinden bir tanesi de budur. Onun için bu konuda da sizler rahat olun. Sizlerde ki ricamodur ki birliğinizi, beraberliğinizi, dirliğinizi, düzeninizi bozmayın. Bugün ki bu tablo benim şahsımı onurlandırmıştır, ama beni esas gururlandıran buradaki bu birlikteliktir”

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Başkan Gürkan, “31 Mart seçimleri Malatya için çok önemlidir. Ben şimdiye kadar bu ifadeleri pek kullanmadım. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Ve 3 dönemdir Belediye Başkanıyım, hiçbir yerde oy da istemedim. ‘Şartlarınıza bakın, kim uygunsa onu değerlendirin’ derdim. Ama bu dönem herkesten özellikle oy istediğimiz gibi, herkesin oy istemesini istiyorum. Niçin diyecekseniz? bunu da naçizane şunu ifade edeyim, şahsım için hiçbir şekilde düşüncem yoktur. Ama bu memlekette birliği, beraberliği ihdas etme noktasında, kaybolan zamanın tekrar yerine ulaştırılması konusunda, güçlü bir şekilde gelmemiz gerekir ki, o kaybedilen zamanların bir an evvel eksiklerin giderilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterelim.Bu çok önemlidir. Ayrıca Malatya’nın birlik, beraberliğinin en güzel tezahürü bütün Türkiye’ye örnek teşkil edecektir. Cenabı Allah Malatya’mıza tarihi bir sayfa açmıştır ve tarihi bir fırsat vermiştir. Partili partisiz, şu görüşlü, bu görüşlü,ayırt etmeden herkes Malatya paydasında toplanmasıdır. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu örnek yoktur. Ama Malatya’da o örnek tezahür etmiştir. O zaman bunun vebali sorumluluğu çok iyi taşımamız lazım, bu bir vebali sorumluluktur. Malatya’da yüzde yüze hitap edeceğiz, yüzde yüzün oyunu talep edeceğiz. Malatya’daki yüksek seviyedeki bir oran yarın Türkiye’de siyasi konsepte Malatya rol modeli olarak da siyaset literatürüne girecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bugün bir Bakanımızla görüştük Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiler sizlere ve Cumhurbaşkanımız o Bakana şunu ifade etmiş. Türkiye rekoru Malatya’da kırılacak diye. Türkiye rekorunu Malatya’da kırmaya var mıyız? Yazmış olduğumuz medeniyet destanlarına, kahramanlık destanlarına, bu defa da siyasi birlik destanını yazmaya var mıyız? Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bozmasın” diye konuştu.