Başkan Gürkan fuar alanında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinin yapılacağı Mişmişpark Fuar alanını gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme gezisine Genel Sekreter Cemal Noğay, Daire Başkanları ile Şube Müdürleri katıldı.

Yaptığı incelemeler sırasında, artık her şeyin son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Gürkan; “Eksiklerin bir an önce giderilmesi gibi konularda ilgili daire başkanlarımıza gereken talimatlar verildi. Sahne kuruluşu, trafik akışının düzenlenmesi ve vatandaşımızın, hemşerilerimizin güvenliği için neler yapılabilir? Bunun değerlendirilmesi bizzat yerinde görülüp incelenerek yapıldı” dedi.

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hakkında bilgi veren Başkan Gürkan, Festivalin 16 Temmuz 2019 Salı Günü saat 20.00’de Öğretmenevi önünde Kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi.

Festival ve Fuar programının ise 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü start alıp, 21 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar devam edeceğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bütün Malatya’nın ilçeleri dahil olmak üzere 718 mahallesine yayılabilecek kayısı festivali düzenlemek istiyoruz. Etkinliklerin Malatya’nın her tarafında hissedilmesi, duyurulması ve ‘Malatya Kayısı Fuarı ve Festivalinin Biz Paydaşıyız Anlayışının’ zihinlerde hakim olması noktasında gerekli çalışmalar ve girişimlerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Mişmiş Park fuar alanında piknik yapmakta olan vatandaşlar ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.