Başkan Gürkan engelli gence akülü araba hediye etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde oturan Orhan Bolcal’ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan engelli gece akülü araba hediye etti.

Başkan Gürkan’a ziyareti esnasında Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve Tecde Muhtarı Ali Yiğit eşlik etti.

Gürkan’a yaptığı jestten dolayı teşekkür eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “Başkanımızın engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdir ile karşılıyoruz. Mahallemiz sakinlerinden yürüme engelli Orhan Bolcal amcamızın günlük yaşantısını kolaylaştıracak engelli akülü arabasını hediye etmesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “İlgili arkadaşlarımız yapmış oldukları çalışmalar ve müracaatlar sonucu, genel değerlendirme neticesinde Orhan Bolcal Bey’in yeni bir araca ihtiyacı olduğunu bana ilettiler. Yeni bir akülü araç alarak, kendisinin hayatını daha rahat sürdürmesi ve gideceği yerlere daha kolay ve rahat gitmesine, seyahat etmesine yardımcı olmaya çalıştık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kenti engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma noktasında yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Gürkan “Bu anlamda kültürel ve sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezi, Yaşam ve Spor merkezi yaparak engelli vatandaşlarımızın buralarda yararlanmasını sağlıyoruz. Evde Bakım Hizmeti, Yaşlılara Yardım, Yaşlılarımıza ulaşım hizmetleri noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu tür akülü araçla kendi yaşamlarını kolaylaştırma noktasında engelliler alanında çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizdeki engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şehirde yaşamaları kendi hayatlarını kolaylaştıracak, hem ev içerisinde hem de belediye nezdinde gerekli tedbirler alınarak, onların yaşamını kolaylaştıracak, alt yapı imkânları temel ilkemiz olmuştur. Bizim manifestomuz, ‘Akıllı ve Engelsiz Şehirler’ oluşturmaktır. Bizim temel ilkemiz budur” diye konuştu.

Orhan Bolcal ve ailesi ise, kendilerine yardım elini uzatan Başkan Gürkan’a ve Büyükşehir Belediyesine bu anlamlı ve güzel davranışlarından dolayı teşekkür etti.