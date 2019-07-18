0553 313 94 23

Başkan Gürkan, Belarus heyetini kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belarus’un Shuchin Belediye Başkan Yardımcıları Alıakseı Sadovskı ve Sıareheı Vasılyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:57
Başkan Gürkan, Belarus heyetini kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belarus’un Shuchin Belediye Başkan Yardımcıları Alıakseı Sadovskı ve Sıareheı Vasılyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Belarus heyetini kabulü sırasında konuşan Başkan Gürkan, “Malatya’mızın en güzel tarım ürünlerinden biri kayısıdır. Malatya’mızı gezdiğiniz zaman diğer güzellikleri de görme imkanınız olacaktır. Kayısımıza Güneşin Altın Yumurtası ismini verdik. İçinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda festival haftamız. Bu hafta içerisinde sizleri de ağırlamak ayrı bir mutluluk kaynağı. Aramızdaki ilişkileri pekiştirmek için uygun bir zamanda Belarus’u ziyaret edeceğiz" dedi.


Sadovskım: Malatya’da çok güzel ağırlandık


Malatya’daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belarus Shuchin Belediye Başkan Yardımcısı Sadovskı, “Malatya’da birçok güzelliği gezilerimizde gördük. Kayısı yarışması yapılırken festival alanındaydık. Orada çok güzel görüntüler vardı. Diğer bölgelere göre farklı bir kültürle burada karşılaştık. Malatya’daki misafirperverlikten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerin geliştirilmesi ve iki şehir arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için Malatya ile Belarus’u kardeş şehir olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Shuchin Belediye Başkan Yardımcıları Alıakseı Sadovskı ve Sıareheı Vasılyev’e kayısı ve kayısı kristali hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:57
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukura düşmemek için direksiyonu kırınca takla attılar: 3 yaralı
    1. Çukura düşmemek için direksiyonu..
    2. ATV ile gezi ölümle bitti
    3. Osmanlıspor'da ayrılık
    4. Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi
    5. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    6. Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
    7. Karaman’da otomobille motosiklet..
    8. Gece denize giren kadının cesedini..
    9. Afganistan’daki saldırıyı Taliban..
    10. Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz..
    11. Binlerce yıldır tedavi için kullanılan..
    12. Yürürken elektrik üreten giyilebilir..
    13. PYD/YPG bünyesinde Suriye’de eğitim..
    14. İnegölspor Yıldıray Koçal ile anlaştı
    15. Türk diplomatın şehit edildiği Erbil..
    16. Ekmek denetimleri artırıldı
    17. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada..
    18. Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri..
    19. AK Parti’den Kuluncak ve Darende..
    20. Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile..
    21. Sauna hırsızları önce kameralara,..
    22. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP,..
    23. Tekstil sektöründe acı kayıp
    24. GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY..
    25. TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi..
    26. Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma..
    27. Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor
    28. Menemenspor'da transfer
    29. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    30. Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’