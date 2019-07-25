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Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Girişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ı makamında kabul etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Girişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ı makamında kabul etti.


Altıntop ile Kafkas’ı makamında kabul etmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gürkan, “Ortak sevdamız Malatyaspora hep birlikte destek oluyoruz. Sayın Valimizle birlikte dün Yeni Malatya sporumuza ziyaretlerde bulunduk. Stadın giriş - çıkış noktalarında incelemelerde bulunduk. İnşallah bugün güzel bir maç olur ve Yeni Malatyasporumuz galip gelerek, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde ederler. Ortak sevdamız Yeni Malatyasporumuza, Amatör Kulüplerimize ve bütün spor dallarına destek veriyoruz. Bu noktada desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.


Başkan Gürkan, Hamit Altıntop’un Malatya’nın medarı iftarı olduğunu ifade ederek, “Milli Takım formasını onurla ve şerefle üzerinde taşımış ve oynamış olduğu kulüplere büyük katkılar sağlamış bir hemşerimizdir. Malatya’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki hayatında ve yöneticilik hayatında başarılı olacağına inanıyorum” dedi.


Tolunay Kafkas için de güzel temennilerde bulunan Gürkan, “Memleketimizin onuru ve gururudur. Milli takımda ve Trabzonspor’da spor adına önemli ve büyük işler yapmıştır. Akşam birlikte Yeni Malatyasporumuzun maçını izleyeceğiz” sözlerine yer verdi.


Hamit Altıntop ise, “Malatyamıza yapmış olduğumuz ziyaretlerde değerli büyüklerimizi misafir edelim dedik. Bu değerli büyüklerimiz içinde Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sizler de varsınız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya büyük emekleriniz var. Sizleri destekliyor ve değer veriyoruz. Bunun karşılıklı olduğunu da biliyoruz. Spor camiasının sizlerin desteklerine ihtiyacı var. Spor camiasını iyi yönetmek gerekiyor. Spor insanları, herkesi bir araya getiriyor. Bu akşam yine hep birlikte bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.


Bundan sonra daha çok Malatya’yı ziyaret edeceğini söyleyen Altıntop, “Büyükşehir olarak projeleriniz olursa her zaman destek olmak isteriz. Birlikte hareket edersek daha güçlü olacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Kafkas ve Altıntop’a ‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Kristalini takdim etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
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