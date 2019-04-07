0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Gürbüz, İzmir Kitap Fuarı’na katıldı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 24.

07 Nisan 2019 Pazar 11:57
Başkan Gürbüz, İzmir Kitap Fuarı’na katıldı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 24. İzmir Kitap Fuarı’nın açılışına katıldı.


İzmir Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda bu yıl 24’üncü kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’na katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Pazartesi günü mazbatasını alacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kısa bir süre sohbet etti. Ardından, Tunç Soyer ve Metin Erten’in konuşmacı olduğu ‘‘Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?’’ isimli konferansı izledi.


Türkiye’nin en önemli Kitap Fuarlarından biri olan Tüyap İzmir Kitap Fuarının bu yılda büyük ilgi görmesinin çok sevindirici olduğuna değinen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, TÜYAP Şirketine ve proje yetkililerine teşekkür etti. Kitap Fuarına değer katan yazarlara emekleri için teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz; yazarlar, yayınevleri ve kitap severler için verimli bir fuar olması dileğinde bulundu.


Yazar-geçmiş dönem DSP ve CHP Milletvekili-Öğretim Üyesi Uluç Gürkan, Yazar Gönül Çatalcalı ve Yazar-Emekli Korgeneral-24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Kitap Fuarı Stantlarını gezen Başkan Fatih Gürbüz için kitaplarını imzalayıp, Foça Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dilediler.


Kitap Fuarı ziyaretçileri Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e yoğun ilgi gösterdi.


24. İzmir Kitap Fuarı, 14 Nisan 2019 tarihine dek ziyaret edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 11:57
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Çakar'dan Marcao'ya sert sözler: Sorumsuzluğu kabul edilemez
    1. Ahmet Çakar'dan Marcao'ya sert sözler:..
    2. Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz..
    3. Emniyetten ülke genelinde eş zamanlı..
    4. Ürün çeşitliliği ve yatırımlarıyla..
    5. Polisten göçmen kaçakçılığı uygulaması
    6. Samsun'da ‘’torbacı’’ operasyonu
    7. Rayları çalan hırsızlar yakalandı
    8. Samsun’da şüpheli ölüm
    9. Bursa’da güven uygulamasında 56 araç..
    10. İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya çok..
    11. CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma..
    12. Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz..
    13. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki!
    14. U.S. Polo Assn. ile California Rüyası
    15. Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu
    16. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?
    17. Hamaney'den Irak'a ABD çağrısı:..
    18. Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu
    19. Modada tercih zenginliği yine önde
    20. Fareler kedilerin yemeğine dadandı
    21. Kepez’den kadınlara diyetisyen desteği
    22. Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya..
    23. Katar Emiri Sani’den, BM’nin ‘5’li..
    24. Ülke şokta! Yolcu feribotu, dev..
    25. Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na..
    26. Binayı bulamadı, 2 dakika ile sınavı..
    27. Alex onayladı! Fenerbahçe'den Real..
    28. Güneş Vakfı’nda “Osmanlı döneminde..
    29. Trabzon’da sis
    30. Neslihan Yiğit'ten bronz madalya
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!