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Başkan Gür, 205 şehidin emanetleri sergisini ziyaret etti

Hakkari’de düzenlenen 33.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
Başkan Gür, 205 şehidin emanetleri sergisini ziyaret etti

Hakkari’de düzenlenen 33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak ve 205 şehidin emanetlerinin yer aldığı sergisi üçüncü gününde yoğun ilgi görüyor.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi Başkanlığı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen ‘33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak ve 205 şehidin emanetlerinin yer aldığı sergisi devam ediyor. Hakkari Üniversitesi Rektörlük Fuaye Salonunda açılan sergiyi, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, katılım gösteren herkese teşekkür ederek, serginin 16 Nisan’a kadar halka açık olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
  1. sergi

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