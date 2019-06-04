Başkan Günel, partililerle bayramlaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası İlçe Örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma programına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda Kuşadalı CHP Üyesi’nin yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Aydın eski Milletvekili Metin Lütfi Baydar, İzmir eski Milletvekili Muharrem Toprak ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek katıldı.

Bayramlaşma Programında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyada barış ve dostluğa vesile olmasını dilediğini belirterek, tüm partililerin bayramını kutladı. Kuşadası Belediyesi olarak kenti turizm sezonuna hazırladıklarını kaydeden Başkan Ömer Günel “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Kuşadası’nı turizm sezonuna hazırlamayı öncelikli görev kabul ettik. Bunun için var gücümüzle çalıştık. Bayram tatilini ilçemizde geçirmek isteyen yurttaşlar bu kararlarından pişmanlık duymayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve berberliğimizin devamını diliyor hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel’in ardından konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül “Ramazan Bayramı’na bir gün kala, güzel bir Arife Günü’nde siz Kuşadalı partililerimizle buluşmak bizler için büyük bir keyif. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutlar, daha güzel günlerde birlikte olmayı dilerim” dedi.

Süleyman Bülbül’ün ardından konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadalı partililerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “ Kuşadası Aydın ilinin en önemli ilçelerinden biri.Ömer Günel bu kente hakkettiği değeri vermek için var gücüyle çalışıyor. Bunu hepimiz kamuoyunda çıkan haberlerle görüyoruz.Bugün sizlerle burada olmak, bayramlaşmak bizlere büyük keyif verdi” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan ise “ Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Önemli bir seçim dönemini hep birlikte başarıyla atlattık. Partimiz Türkiye genelinde büyük başarılar kaydetti. İstanbul da bunlardan biriydi. Kazanmadığımızı söylediler. Kazandığımızı 23 Haziran’da yeniden onlara göstereceğiz. Ömer Günel kardeşim de aynı Ekrem İmamoğlu gibi partimizin değerli belediye başkanlarından biri. Kenti için çok güzel işler yapıyor ve yapmaya devam edecektir” dedi.