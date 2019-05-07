Başkan Günel, Kuşadalılarla iftar sofrasında buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan ayının ilk gününde Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ında düzenlenen İftar yemeğine katılan vatandaşlar oruçlarını okunan dualar eşliğinde açtı.

Ramazan ayının ilk gününde Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1600 kişiye iftar yemeği verildi. İftar yemeğinde vatandaşlarla buluşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan ayının tüm dünyada huzur ve barışa vesile olmasını dileyerek “Böyle güzel bir sofrada siz hemşehrilerimle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mübarek Ramazan ayında küslüklerin son bulmasını, barışın ve dostluğun sağlanmasını diliyorum. Ramazan ayı boyunca Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimizin farklı noktalarında kuracağımız iftar sofralarıyla siz vatandaşlarımızla bir arada olacağız” dedi.

İftara katılan vatandaşlar iftar yemeğinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Eğlenceleri’nde keyifli vakit geçirdi.