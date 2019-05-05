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Başkan Günel, “ Hıdırellez Şenliği”ne katıldı

Ramazan ayının başlaması nedeniyle Kuşadası’nda iki gün önceden kutlanmaya başlanan Hıdırellez şenlikleri büyük ilgi gördü.

05 Mayıs 2019 Pazar 08:25
Başkan Günel, “ Hıdırellez Şenliği”ne katıldı

Ramazan ayının başlaması nedeniyle Kuşadası’nda iki gün önceden kutlanmaya başlanan Hıdırellez şenlikleri büyük ilgi gördü. Kesadağı’nda düzenlenen şenliklere katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yüzyıllardır baharın müjdecisi olarak kutlanan Hıdırellez’in tüm dünyaya barış ve huzur getirmesine diledi.


Anadolu kültüründe baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Kuşadası Belediyesi tarafından Kesedağı’nda düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı. Hıdırellez Şenliği’ne çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer katıldı. Çeşitli dans gruplarının gösterileri ve müzik dinletilerinin yer aldığı şenlikte Kuşadalı vatadanşlar keyifli vakit geçirdi.


Şenlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hıdırellez Şenliği’ni yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeni ile erken düzenlediklerini belirterek " Hıdırellez bolluğun ve bereketin simgesidir ve baharı müjdeler. Bu güzel günü bir bayram havasında kutlamak istedik. Anadolu’da yüzyıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez umarım tüm hemşehrilerime bolluk ve bereket getirir" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 08:25
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