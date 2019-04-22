Başkan Günel, esnaf ve şoför temsilcilerinin olağan başkanlar meclisine konuk oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yaylaköy’de Kuşadası Şoförler ve Otomobiller Odası ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kredi Kooperatifi’nin ortak düzenlediği Olağan Başkanlar Meclisi Toplantısı’na konuk oldu.

Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorunlar ve çözüm süreçleri ele alındı. Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nı turizm kentine yakışır hale getirmek için yapmamız gereken ne varsa ortak akıl ve el birliği ile yapacağız” diyerek kendilerini konuk eden Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Hüsnü Öten’e ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.