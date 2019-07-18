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Başkan Günel, çevre yolunda yarım bırakılan çalışmaların tamamlanmasını istedi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası-Söke-Selçuk karayolunda yarım bırakılan çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
Başkan Günel, çevre yolunda yarım bırakılan çalışmaların tamamlanmasını istedi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası-Söke-Selçuk karayolunda yarım bırakılan çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları yarıda bırakmasının turizme büyük zarar verdiğini kaydeden Başkan Günel,Karayolları’nın yetki alanında bulunan ve 7 yıldır tamamlanmayan Kuşadası çevreyolunun şehrin sırtında kambur olduğunu söyledi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her gün binlerce aracın geçiş yaptığı çevreyolu ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilçede üstüne düşen görevi yerine getirmediğini belirtti. 2013 yılının Kasım ayında inşasına başlanan Kuşadası çevreyolunun tam anlamıyla bitmediğini belirten Başkan Ömer Günel,”Yolun ciddi eksikleri var. Öncelikle proje bütünüyle tamamlanmadı. Yol yapımı Tütüncüler Kavşağı’nda son bulduğu için bu kavşaktaki tıkanıklık sorunu çözülemedi.Tamamlanan mevcut yolun ışıklandırması 2 yıldır yapılmadı. Köprü altlarını her yağmur sonrası su basıyor. Yol üzerinde indirip bindirme alanlarının olmaması şoför ve yolculara büyük zorluklar yaşatıyor” dedi. Yolcu indirip bindirme sorununun en çok Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri önünde yaşandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini kaydetti.


Kuşadası-Aydın Karayolu girişindeki bazı noktalarda yol kenarlarında çökme yaşandığını da sözlerine ekleyen Günel, bu bölgelerde yağışlardan kaynaklı toprak kayması yaşanabileceğini ve Karayolları’nın bir an evvel tedbir alması gerektiğini vurguladı.Kuşadası çevreyolunun eksiklerinin giderilip Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun da defaatle belirttiği gibi, Karayolları yapamıyorsa devretsin biz yapalım. Bizim için vatandaşımızın can ve mal güvenliği en önemli noktadır. Karayolları’nın bu vurdumduymaz tavrı ve yetki alanında bulunan konulardaki tedbirsizliği can kayıplarına sebep olabilir. Kimsenin canı yanmadan ya eksiklikleri tamamlasınlar ya da işi ehline bıraksınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
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