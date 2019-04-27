Başkan Günel, BATUMOBA etkinliklerine onur konuğu olarak katılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın kardeş şehri Gürcistan’a bağlı Acaristan Özer Bölgesi’nin başkenti Batum’a gitti.

Batum’un şehir statüsünü kazanmasının 131. Yılı şerefine düzenlenecek olan BATUMOBA etkinliklerine Batum Belediye Başkanı Lasha Komakhidze tarafından onur konuğu olarak davet edilen Başkan Günel’e eşi Duygugül ve oğlu Rüzgar Ali eşlik ediyor. Batum’un Kuşadası’nın kardeş şehri olduğunu kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ BATUMOBA etkinliklerine onur konuğu olarak davet edilmekten büyük memnuniyet duydum. Batum ile benzer bir çok yanımız var. Kardeş şehrimiz olan Batum ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve aramızdaki bağları sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Kuşadası’nı en etkili şekilde tanıtmak. Bu nedenle iki gün boyunca eşim ve oğlumla Kuşadası’nı temsilen Batum’da olacağım “ dedi.