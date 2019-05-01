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Başkan Günel; “15 yıl önce çıkarılan 111 işçinin mağduriyetinin giderilecek “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2004-2009 döneminde Kuşadası Belediyesi’ndeki işlerine haksız yere son verilen 111 işçiyle buluştu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:44
Başkan Günel; “15 yıl önce çıkarılan 111 işçinin mağduriyetinin giderilecek “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2004-2009 döneminde Kuşadası Belediyesi’ndeki işlerine haksız yere son verilen 111 işçiyle buluştu.


Emeği her şeyden üstün tuttuğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, “Emek sömürüsü yapanların ve alın terini hiçe sayanların karşısındayız” dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kendilerini “Fuat Zedeler” olarak nitelendiren 111 eski Kuşadası Belediyesi personeliyle buluştu. 111 işçinin 2004-2009 döneminde Kuşadası Belediyesi’nde yaşadıkları problemleri dinleyen Başkan Ömer Günel, işçilere mağduriyetin bir şekilde giderileceğine dair söz verdi.



Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, yeni dönem Kuşadası Belediyesi’nin sosyal demokrat çizgiden asla taviz vermeyeceğini belirterek “Sizlerle buluşmak için özellikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tercih ettim. Çünkü bugün işçinin hakkını aradığı gündür. Bugün emeğin dayanışmasıdır. 2004-2009 döneminde yaşadığınız mağduriyeti biliyorum. Bu dönem bu mağduriyet giderilecek. Şuan Kuşadası Belediyesi’ne hiçbir kanaldan personel alımı yapamıyoruz. Kuşadası Belediyesi ya da anlaştığımız başka bir kuruluşa işçi alımı yapılacağı zaman ilk sırada siz olacaksınız. 111 işçi içinden çalışamayacak durumda olan varsa bile birinci derecen bir akrabasını istihdam edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum” dedi.



Kuşadası’nda büyük bir istihdam problemi olduğunu savunan Başkan Ömer Günel “ Göreve geldiğimizden bu yana çok fazla iş başvurusu aldık. Az önce de söylediğim gibi kendi bünyemize şu anda hiçbir şekilde işçi alamıyoruz. Kuşadası’ndaki işsizlik problemine bir nebze de olsa fayda sağlamak adına iş bulma birimi kurmaya karar verdik. Bu birimde görev yapacak arkadaşlarımız, iş başvurusu yapan kişiden öz geçmişini alıp gerek belediyemiz bünyesinde istihdam edilmeleri için değerlendirecekler, gerekse değerlendirmeleri üzere Kuşadası’nda değişik sektörlerde faaliyet gösteren ve işçi alımı yapacak olan kuruluşlara gönderecekler ” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:44
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