Başkan Günel, 100 günlük faaliyetlerini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olduğu Kuşadası’nda Belediye Başkanlığını kazanan ve 7 Nisan’da mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan Ömer Günel, görevdeki 100’üncü gününü tamamlamasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek icraatlarını kamuoyu ile paylaştı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren turizm seferberliği ilan eden Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediye Başkanı seçildikten sonra sizlerle yaptığımız ilk basın toplantısında Kuşadası Belediyesi’ni devraldığımız mali ve idari tablo ile ilk yüz gün için planladığımız eylem planımızı açıklamıştım. Bugün ise bu 100 günü nasıl değerlendirdiğimizi ve yaptığımız işleri paylaşmak için bir aradayız. Başkan adaylığım öncesinde de belirttiğim üzere 100 günlük eylem planımız hazırdı” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’ni 320 milyon TL’lik borçla devraldıklarını kaydeden Başkan Ömer Günel, ilk iş olarak tasarruf tedbirlerine ve gelir arttırıcı çalışmalara yöneldiklerini ifade etti. Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalarla 100 günlük süre içerisinde 2018 yılının aynı dönemine göre 5 milyon TL’ye yakın tasarruf ettiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’nin acil olanlar dışında tüm mal ve hizmet alımlarını durdurduğunu söyledi. Başkan Ömer Günel, ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen tüm araçların Kademe Birimi’ne çekildiğini ve u uygulama ile 2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına göre 30 bin 879 litre mazot, 4 bin 385 litre benzin tasarrufu sağlandığını belirtti.

“Benim en önemli danışmanım, Özlem Çerçioğlu’dur”

Bazı arkadaşlarımız tarafında bana seçim dönemi ve sonrasında danışmanlık aldınız mı diye sorular geliyor. Bunun tek bir cevabı var. Ben 10 yıllık süreç içinde bugün ki görevime hazırlanarak geldim. Ancak bugün benim en büyük destekçim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğludur. Başım sıkıştığı anda büyükşehir bürokratlarını ararım. Sağolsunlar bana en fazla bir dakika içinde geri dönüş sağlıyorlar.

“Vatandaşlarımızın gülümsemesine ihtiyacımız var”

Seçim sürecinde de sıklıkla belediye başkanının makamının sokaklar olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda artık mobil belediyecilik döneminin başladığını ifade etti. Bu kapsamda haftanın iki günü vatandaşları makamında kabul ettiğine ve satın alınan mobil makam aracı ile vatandaşın ayağına gidilmeye başlanacağına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, sorunların daha hızlı ve etkin bir biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan Güvercin Masa’nın yeniden yapılandırıldığını ve gezici ekibin faaliyete başladığının altını çizdi. “Biz güler yüzlü bir belediye oluşturmak için yola çıktık ve vatandaşlarımızın gülümsemesine talibiz” diyen Başkan Ömer Günel, bunu oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

“Büyükşehir ile müşterek hizmet dönemi”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma döneminin başladığını belirterek “Artık Büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesi ayrımı yapılmadan vatandaşlarımızdan gelen tüm sorun ve talepler tarafımızca değerlendirmeye alınıyor ve sağlanan koordinasyon ile vatandaşlara geri bildirimde bulunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birimleri alt yapı, ulaşım, temizlik, park-bahçe, fen işleri, zabıta ile ilgili sorunlarda ortak ve eşgüdüm içerisinde hareket ediyor” diye konuştu.

Rutin belediyecilik faaliyetleri artarak devam ediyor

100 günlük görev süresi boyunca rutin belediyecilik faaliyetlerinin aksamadan ve artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, 7-Nisan-17 Temmuz tarihleri arasında ilgili müdürlüklerce 70 parkta bakım, 49 bin 850 metrekarelik alanda yol çalışması yapıldığını, Karayolları’nın yetki alanında olmasına rağmen 18 kilometrelik çevre yolu güzergâhında bulunan orta refüjün bakımının tamamlandığını söyledi. Başkan Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 550 adet yer üstü çöp konteynerinin alınarak ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalara yerleştirildiğini belirterek sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

"İstihdam sağlamaya yönelik çalışmalar"

Türkiye’de işsizliğin çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi’ne 100 gün içerisinde toplam 950 adet iş başvurusu yapıldı. Bu başvuruları Belediyemizin birimlerinde değerlendirme şansımız bulunmadığından ‘İşlendirme Ofisi’ adı altında bir birim kurduk. Başvuruları bu birimimiz aracılığıyla alarak Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve personel arayan işletmelere yönlendireceğiz. Bugüne kadar 242 kişiyi işe yerleştirdik” dedi.

“Altın Güvercin Yarışması 2-7 Eylül arasında”

Kuşadası’nı festivaller kenti haline getirmek istediklerini yineleyen Başkan Ömer Günel, ilçe ile özdeşleşmiş çok önemli bir organizasyon olmasına rağmen 6 yıldır yapılmayan Altın Güvercin Şarkı Yarışması’nın 2-7 Eylül tarihleri arasında yeniden düzenleneceğinin de müjdesini verdi.

“Run Aydın Kuşadası ikinci kez start alacak”

2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlunun startını verdiği “Run Aydın Kuşadası” koşusu gelen büyük istek üzerine 2019 yılında Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile ikinci kez start alacak.

“Yeni projeler yolda”

Görevde bulunduğu 100 günlük süre ile ilgili olarak ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, 100 günlük sürenin kendileri açısından başlangıç olduğunu belirterek önümüzdeki 100 günlük süre içerisinde 5 yıllık planın ortaya konması ve projelerin somutlaşması ile ilgili önemli adımlar atılacağını söyledi. Seçim sürecinde söz verdiği sahil düzenlemesi, kent meydanı, Tariş alanı, yeni belediye binası ve otogar projelerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde süratle yaşama geçireceklerini belirten Başkan Ömer Günel “Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız” dedi.