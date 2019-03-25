Başkan Günaydın: “Verim elde ediyoruz, hizmet gerçekleştiriyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sermet Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Günaydın, son üç ayda kış günü olmasına karşın üç mahallenin altyapı ve asfaltının tamamlandığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Sermet Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Şu anda Sermet ve Karaağaç Mahallesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Sermet Mahallemiz tamamlandı. Son asfalt dökümünü gerçekleştiriyoruz. Kış gününde olmamıza karşın kilit taşı ve asfalt çalışmalarını bitirdik. Kilit taşı Sermet Mahallemize yakıştı. Otobüs güzergahlarımız asfaltlandı.

Karaağaç Mahallemizin doğu bölümünde büyük bir bölgemiz var. Burada da 50 bin metrekare asfalt, 32 bin metrekare de kilit parke taşı döşüyoruz. Kilit taşını ileriki zamanda imarda değişiklik olabilecek, yollarda genişletme yapılacak alanlarda kullanıldı. Mahallelerimiz en güzel şekilde ortaya çıktı. Karaağaç Mahallemizde bir haftaya bitiyor. İki büyük mahallemiz bitmiş oluyor.

Bu çalışmaları kış aylarında tamamladık. Aralık ve Ocak ayımız sert geçti, buna rağmen bu mahallelerimiz yıldırım hızıyla bitmiş oluyor. Yine Mehmet Tönge Mahallemizin de asfalt çalışmaları tamamlandı. Asfalt çizgilerine kadar yapıldı. Kış ayları olmasına karşın 3 ayda üç mahallemiz bitirilmiş oluyor. Mehmet Tönge’de 40 km civarında asfalt döküldü. Biz bunu bir ayda stabilize altyapısıyla bitirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda biraz sabır diliyorum.

Herkes seçimle uğraşıyor, evet bizde koşturuyoruz ancak şantiyelerimizi de takip ediyoruz. Şunu demek istiyorum, bu yapılanlar bir seçim yatırımı değil, bunlar bizim hızımız. Seçim için değil, hizmet için yaptığımızı anlatıyorum. 5 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin hemen hepsinin asfaltı tamamlandı. Benim evimin önünün asfaltı yapılmadı diyen kim varsa, hangi yerde varsa bizim bir aylık işimizin kaldığını belirtmek istiyorum. Şu ana kadar son döktüğümüz asfaltın uzunluğu 1450 km’ye ulaşmıştır. Bu gecelerin verdiği verim de katkıda bulundu. Ekiplerimiz bir saniye vakit kaybetmeden çalışıyor. Verim elde ediyoruz, hizmet gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar tüm Isparta’mıza hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.