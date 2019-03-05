Başkan Günaydın: “Tuhafiyeciler Sitesi’ne cazibe kazandıracağız”

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, seçim çalışmaları kapsamında Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İşhanı’nda esnafla buluştu. Başkan Günaydın ayrıca bir otomotiv şirketini de ziyaret ederek personele çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Beraberinde MHP İl Başkanı Nail Bayram ve Belediye Meclisi Üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İstanbul Caddesinde bulunan bir otomotiv firmasını ziyaret etti. Burada şirket çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Günaydın ardından Tuhafiyeciler Sitesine geçti. Tuhafiyeciler Sitesi esnafıyla buluşan çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Günaydın’a antika işleriyle uğraşan Durmuş Çakmak tarafından Atatürk Portresi hediye edildi. Teyyare Cemiyeti’nin 1930’lu yıllarda Viyana Hermes Matbaasına bastırılan Renkli Atatürk Portresi hediye edildi. Başkan Günaydın, hediyeyi kabul ederken, Atatürk Portresi’nin öncelikle Etnografya Müzesine, ardından da 13 bin 500 metrekare üzerinde yapılacak olan Büyük Atatürk Kütüphanesi’ne konacağını söyledi.

Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İş hanında esnafı dinleyen ve taleplerini alan Başkan Günaydın, “Esnafımızın burada da sorunları var. Daha önce Kunduracılar Sitesi ve Üzüm Pazarı için indirim günleri düzenlemiştik. Böyle bir uygulamayı Tuhafiyeciler Sitesi için de düşünmüştük. Bu sitemizin alt katlarında tadilat yapılarak birleştirilmesi gerekiyor. Alışverişin canlandırılması gerekiyor. İndirim günleri düzenleyeceğiz. Sitemiz için önemli çalışmalarımız olacak. Tuhafiyeciler sitemize cazibe kazandıracağız. Burası şehrin merkezi. Üniversite öğrencilerimizin ana otobüs duraklarının bu bölgeye alınması hususunu da gözden geçireceğiz. Böylece öğrencimizin bu sitemizi de kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Başkan Günaydın Tuhafiyeciler Sitesinin ardından, seçim çalışmalarını Belediye İşhanı ile sürdürdü. Burada da esnafın sorunlarını dinleyen, taleplerini alan Başkan Günaydın esnaf ve vatandaşlar tarafından sevgi ile karşılandı.