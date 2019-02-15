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Başkan Günaydın: “Siyasetin kuru gevezeliğini değil, üretim yapmak istiyorum”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin (SÜDER) Böcüzade Parkında düzenlenen programa katıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:59
Başkan Günaydın: “Siyasetin kuru gevezeliğini değil, üretim yapmak istiyorum”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin (SÜDER) Böcüzade Parkında düzenlenen programa katıldı. Günaydın, “Siyasetin kuru gevezeliğini değil, üretim yapmak istiyorum. Biz Atatürk’ün evlatları, Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. Türk Bayrağından gücünü alan bir Isparta Belediyesi var” dedi.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, SÜDER’in Böcüzade Parkında düzenlediği programa, MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Seçim İletişim ve Yönetim Merkezi Başkanı İzzettin Dikmen ile birlikte katıldı.



Ünveren: “Ispartalılar kaderine sahip çıkmaktadır”


SÜDER Başkanı Erkut Ünveren, bugün mutlu olduklarını, milletin, iradenin, inancın, bükülmez bileğin, eğilmez başın bu salonda olduğunu söyledi. Ünveren, “Ispartalılar kaderine sahip çıkmaktadır. Yapılan toplantıyla tek yürek olduğumuzu gösterdik. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyerek adımlarımızı hızlandırıyoruz. İnanıyorum ki, Isparta’nın ve Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst temiz ve yetişmiş kadrolarıyla üretken belediyecilik vizyonuyla Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’a bu vesileyle başarılar diliyorum. Başkanımız gecesini gündüzüne katarak memleketimiz adına yaptıkları bizlerde nasıl teveccühle karşılandığının bir yansımasıdır” dedi.



Bayram: “Cumhur İttifakı çerçevesinde siyasetimize devam edeceğiz”


MHP İl Başkanı Nail Bayram ise, 31 Mart’ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde Yusuf Ziya Günaydın’a destek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Isparta’ya geleceğini söyledi. Bayram, “Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kurulan bir cumhur ittifakı var. Biz MHP olarak her iki liderimizin aldığı cumhur ittifakı kararına sonuna kadar saygılıyız. Cumhur ittifakı çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Her ne kadar cumhur ittifakına gölge düşürmek isteseler de biz bunların içerisine girmeyeceğiz. Biz sadece sizlere hizmetçi olmak, hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız.”



Günaydın: “Hizmetlerimizi Isparta merkez olarak görmüyorum”


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, bugüne kadar köy programları çerçevesinde 80 köyü dolaştığını hatırlattı. Köylerin kendisi için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Günaydın, kendisinin de köyden geldiğini ve belediye başkanı olduğunu aktardı. Köylerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Günaydın, “Köyden gelince köylerimizi unutacak mıyız? Tabi ki hayır” dedi.


Yazılı Kanyon Tabiat Parkının 2 kilometrelik yolunun asfaltlanmasının istendiğini ve bunu da yerine getirdiklerini belirten Günaydın, “Hizmetlerimizi Isparta merkez olarak görmüyorum.Köylerimize eliminden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Yine programlar düzenledik, sağlık hizmeti götürdük, çocuklarımıza kitaplar dağıttık. Çocuklarımız benim küçüklüğümü hatırlatıyor, onların okumasını arzu ediyorum. Bütün köylerimizle birlikte yaşayacağız” diye konuştu.



“Köylerden göçün durması üretimin artması lazım”


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köylerden şehre göçün durması, üretimin artması gerektiğine dikkat çekerek, ülkenin tüketim toplumuna dönüştüğünü aktardı.Artık her ürünün ithal edilir hale gelindiğini söyleyen Günaydın, ‘Peki üretim konusunda sen ne yapıyorsun?’ denebileceğini ifade ederek, “Tabi ki fabrikalar kuruyor, üretim yapıyorum” dedi. Günaydın, “Ekmeğimi adeta taştan çıkarıyorum. Taş fabrikası kuruyorum, kesme fabrikası kuruyorum, bimsblok fabrikası kuruyorum. Böylece hem memleketimin ihtiyacını karşılıyorum, hem de para kazanıyorum, kazandığımı Isparta’ma harcıyorum” şeklinde konuştu.



“Biz Atatürk’ün evlatları, Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız”


‘Senin işin fabrika kurmak mı?’ yönündeki eleştirilere de cevap veren Günaydın, imkânı olan herkesin fabrika kurması gerektiğini söyleyerek, “Siyasetin kuru gevezeliğini değil, üretim yapmak istiyorum. Türkiye’deki belediyeler arasında Isparta Belediyesi istihdam sağlayan, üretim yapan tek belediyedir. Tüm belediyeler üretken olmalıdır. Büyük yatırımlar yaptık, ilimizin kalitesini yükselttik. Biz Atatürk’ün evlatları, Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. Türk Bayrağından gücünü alan bir Isparta Belediyesi var” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:59
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