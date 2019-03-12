Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesini ziyaret etti. Günaydın, beraberinde belediye meclisi üyesi adayları ile birlikte Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Tıp Fakültesindeki ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Isparta-Burdur Dostluk Yolu üzerinde 500 dönümlük bir yeri sağlık alanı olarak ayırdıklarını kaydetti. Günaydın, Isparta’nın sağlık merkezi olmasını istediklerini belirtti. Sağlık kuruluşlarını ziyaretinin ardından geçmiş dönemlerde hayali olduğu sağlık tesislerinden bahseden Başkan Günaydın, “Isparta sağlık merkezi olmalı. Isparta güzel bir sağlık tesisleri gurubu haline gelmiştir.

Isparta’mızın iklimi güzel, bundan dolayı da şehrimizin sağlık merkezi olmasını istiyorum. Bu dönemde Gölcük yolunun üst bölümünde 500 dönümlük alanı sağlık tesisleri alanı olarak ayırdık ve meclisimizden geçti.

Sağlık tesisleri yapımı için bu işin 15 yıldan buyana peşindeyim. Bazıları bunu bilir bilmez konuşurlar. Houston’a benzettiğim için böyle bir projenin Isparta’da olabileceğini söylemiştim.

Tüm zorluklara rağmen, imarda açtığımız 500 dönümlük alan Isparta için en sağlıklı, en güzel, havadar bir yer. Aynı zamanda da yeni açılan dostluk yolu üzerine de tekabül ediyor, dolayısıyla Burdur’a da hizmet verme şansı var.

Belediye olarak böyle bir sağlık tesisi kurma olayımızı kaybetmedik. Projelerimiz 15 senedir hazır. Bu hastanelerimizi gezince bu duygularım tekrar ortaya çıktı. Hastane ve fakülte ziyaretimde hocalarımızla görüşmelerimiz oldu, Isparta’mızda bu düşüncemizin gerçekleşmesi dileğinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.