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Başkan Günaydın: “Hep birlikte başardık”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Fen İşleri Şantiyesinde çalışanlarıyla bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 16:39
Başkan Günaydın: “Hep birlikte başardık”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Fen İşleri Şantiyesinde çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Günaydın, şehrin altyapı ve asfalt çalışmalarını hep birlikte başardıklarını söyleyerek, personelinin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Fen İşleri Şantiyesinde çalışan personelleriyle bir araya geldi. Şantiyeye gelişinde çiçek ve sevgi ile karşılanan Günaydın, konuşmasında altyapı ve asfaltta elde edilen neticeyle ilgili “Hep birlikte başardık. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.


Gece gündüz çalışarak başarıya ulaşıldığını kaydeden Günaydın, “Birincilikleri sizlerle aldık. Gözlerimi yaşartan çalışmalar yaptınız. Hizmetlerimizde hiçbir şekilde particilik yapmadık. Tek bir felsefemiz oldu o da çalışmak. Sizler başardınız, sizlerin sayesinde bende övünüyorum” görüşlerinde bulundu.


‘Belediye Başkanı tek başına ne yapabilir?’ diyen ve “Başkan ekibiyle her şeyi yapar. Biz bir ekibiz. Ordu asker olmazsa komutanlar ne yapabilir. Hiçbir şey. Biz orduyuz, askeriz, komutanız, beraber birleşmiş bütünüz. İşte o zamanda başarı olur arkadaşlar” ifadesinde bulundu.


Yapılan çalışmalardan dolayı personelinin evine helal ekmek parası götürdüğünü dile getiren Günaydın, “Evinize en helal ekmek parası, helalinden çocuklarınızın nafakasını götürüyorsunuz. Allah hepimize helal lokma yedirmeyi nasip ettirsin. Hepiniz helal lokma yediniz.Başarılısınız” dedi.


Yeni dönemde daha iyisini aramaya devam edeceklerini belirten Başkan Günaydın, “Tüm birimlerimizle birlikte daha iyiyi arayacağız. Isparta’mıza kazandırmak istiyoruz, Isparta bizim memleketimiz, yaşadığımız yer değil mi? İnsan yaşadığı yeri en iyi şekilde yapabiliyorsa, ekibiyle her hizmeti götürebiliyorsa o aslandır. Aslanda yatağından belli olur. İşte Türkiye’nin en yaşanabilir yeriyiz, bunu birlikte başardık. Şu anda en büyük keyfi almıyor muyuz? Allah yine sizlerle beni tekrar 10 gün sonra çalıştırmak için buluştursun temennisinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:39
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