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Başkan Günaydın: “Esnafımızın kazanmasını istiyoruz”

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, yeni sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 17:51
Başkan Günaydın: “Esnafımızın kazanmasını istiyoruz”

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, yeni sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Günaydın, site esnafı tarafından sevgi ile karşılanırken, her girdiği dükkanda büyük ilgi gösterildi. Başkan Günaydın yeni dönemde yeni yatırımlarla çalışmaya devam edeceklerini söylerken, Yeni Sanayi Sitesinin kaldırılmayacağı hususunu bir kez daha altını çizerek açıklarken, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesinin projesini çizdiğini, Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Yapım maliyetinin üzerinde tutacak olan altyapı ve asfalt çalışmalarını da belediye olarak biz yapacağız. Esnafımızın kazanmasını istiyoruz” dedi.


Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Yeni Sanayi Sitesinde esnafla buluşmasına devam etti. Her gittiği yerde ilgi ve destekle, güler yüz içerisinde karşılanan Günaydın, ‘sizin için yapabileceğim bir şey var mı?’ sorusuna ise esnaf “Her şeyi yaptınız, canınızın sağlığı” cevabı verirken, seçimlerde ‘tam destek’ mesajı verdi. Esnaf, “Yolunuz açık olsun. Yaptığınız hizmetlerin hepsinden memnunuz. Her taraf yemyeşil oldu. Dışardan gelenlerin hepsi de sizi tebrik ediyor” dediler.


Kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, en çok ‘yeni sanayi sitesi kaldırılacak mı?’ yönünde sorulara muhatap kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:


“Birileri buraya gelerek kafa bulandırma işi yapıyor. Burası kesinlikle kaldırılmayacak, bunu defalarca söyledim, bir kez daha tekrar ediyorum. Belediye başkanı, yetkili ağız olarak ben söylüyorum, burası kalkmayacaktır”


Yeni sanayi sitesinin yollarının dar geldiğini, bazı dükkanların ağır vasıtalara hizmet vermekte güçlük çektiğini aktaran Günaydın, Bozanönü Yolu üzerine 1200 dönümlük alana projesinin çizilerek Gül 2 Küçük Sanayi Sitesine hediye ettiği çalışmadan bahsetti. Günaydın, “Burada büyük kerestecilerin ve diğer sanayicilerimizin de kullanabileceği modülasyon sistemli bir proje hazırladık. 1200 dönüm içindeki tüm binaların projeleri çizildi, bakanlık bunu örnek alarak önce 9, ardından 81 ile örnek proje olarak yaydı. Türkiye’nin her yanında çizdiğimiz 32 metrelik yollarıyla projemizin uygulanması istendi.


Yani 4.bir şehir daha kurmuş oluyoruz. Bu sanayide yeri yetersiz kalanlar, kirada zorlananlar var, herkes bu yeni yeri bekliyor. Çağın getirdiği bütün fonksiyonlarıyla estetik ve kullanım açısından bir sanayi çarşısının projesini hazırladık. Dükkanların yükseklikleri en düşüğü 6 metre ile 10 metre arasında. Ayrıca isteyen bu dükkanların içerisine ara kat da çıkabilecek, bunun da serbestliği var. Her yerde olduğu gibi burada da kalıcılığı esas aldık. Isparta’mıza yeni bir çarşı daha kuruluyor. Projesi yüksek rakam tutuyor, bunu Isparta’mız, sanayicimiz kazansın diye çizdik ve hediye ettik. Sosyal tesis alanları, yeşil alanları da bulunuyor. Isparta’mıza bu projemiz hayırlı olsun, bu çarşımızın altyapısını ve asfaltını da belediye olarak yapacağız. Üst yapısından çok altyapısı para tutuyor, ancak bunu da üstleniyoruz. Esnafımızın kazanmasını istiyoruz” görüşlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:51
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